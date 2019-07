Divino Otelma cerca assistente/ Requisiti “Si astengano indegni dell’Alto Privilegio”

Il divino Otelma cerca nuovi collaboratori: l’annuncio è stato direttamente dal personaggio televisivo italiano, che ha pubblicato una sorta di bando tramite il suo profilo Instagram. Un video elaborato dalla ribattezzata “Cancelleria privata del Divino Otelma” segnala che Otelma – pseudonimo di Marco Amleto Belelli – ha aperto la «selezione di personale volontario e retribuito». Nell’annuncio di lavoro, accompagnano in didascalia dagli hashtag #curriculum e #cercolavoro, si legge subito dopo: «Si valutano le proposte di soggetti patentati e automuniti disposti ad eventuali spostamenti». Annunciati i requisiti, l’appello invita gli aspiranti collaboratori ad inviare il curriculum ed una foto recente ad un indirizzo e-mail, con il messaggio che si conclude con un monito: «Si astengano soggetti poco motivati ed indegni dell’Alto Privilegio».

IL DIVINO OTELMA CERCA COLLABORATORI: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM

Aperte dunque le selezioni per entrare a fare parte del team del divino Otelma, uno dei personaggi televisivi più caratteristici in circolazione. Protagonista recentemente in varietà e reality show, Belelli pochi giorni fa ha annunciato che il Governo M5s-Lega non cadrà, anche se ha ammesso che ci sarà un mutamento di scenario, seppur non nell’immediato. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de I Lunatici, il sensitivo si è lasciato andare a considerazioni personali che hanno acceso il dibattito sui social network, a partire da quella sugli alieni: «Sono già tra noi, hanno aiutato l’essere umano a progredire. Hanno contribuito alla formazione della civiltà umana. Senza esseri intelligenti provenienti da altri pianeti la civiltà umana sarebbe ancora allo stato primordiale».





© RIPRODUZIONE RISERVATA