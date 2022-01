Doc 2 nelle tue mani: anticipazioni 1a puntata, 13 gennaio/ Il Covid tormenta Andrea

Doc 2 nelle tue mani, anticipazioni della prima puntata

Grande attesa per Doc 2 – Nelle Tue Mani, che torna questa sera con la prima puntata della nuova stagione. Andiamo dunque a scoprire cosa ci attende nei due episodi inediti di oggi, giovedì 13 gennaio, i primi di una lunga serie che terminerà il 3 marzo 2022. Stando alle anticipazioni, già dalla prima puntata il Covid-19 sarà un tema preponderante. Impossibile ignorare quanto accaduto con la pandemia, così come successo in altre serie tv di successo come Grey’s Anatomy, che è ripartita proprio dalla diffusione del virus con i nuovi episodi.

Massimo Rigo è Umberto Caruso in "Doc 2"/ Ostacolerà Andrea Fanti e...

Dunque il personaggio interpretato da Luca Argentero, il dottor Andrea Fanti, dovrà fare i conti con gli effetti del coronavirus. Si intravederanno però degli importanti spiragli di luce, anche se la lotta al Covid creerà non pochi scompigli nella vita dei protagonisti.

Novità nel cast di Doc 2 nelle tue mani: nuovi arrivi in reparto

Le anticipazioni Doc 2 – Nelle Tue Mani della prima puntata, intitolata “Una vita nuova”, rivelano che ci sarà un nuovo ingresso in reparto. Si tratta della dottoressa Lucia (Giusy Buscemi), una psicologa che vedrà la squadra del Dottor Fanti sgretolarsi pian piano. Giulia vorrebbe trasferirsi a Genova, Andrea però non ci sta e fa di tutto per evitare il suo trasferimento. Grazie ad una raccolta firme, riesce a far sì che venga proposta come primario dell’ospedale.

Marco Rossetti è Damiano Cesconi in "Doc 2 Nelle tue mani"/ La vicinanza con Giulia…

Gabriel è invece con le valigie pronte per l’Etiopia. Carolina ha dubbi sul suo futuro, ma di certo non vuole entrare a fare Medicina Interna. Idee e sogni che devono inevitabilmente scontrarsi contro il Coronavirus, che arriva come un tornado sconvolgendo la vita dei protagonisti.

Doc 2 nelle tue mani: i problemi del Dottor Fanti

Altro personaggio in arrivo nella serie televisiva Doc 2 – Nelle tue Mani. Nel secondo episodio “La guerra è finita” conosceremo Damiano Cesconi, ma non solo. Nello staff farà il suo ingresso anche una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi. La nuova arrivata avrà un ruolo determinante, considerando i problemi legati all’emergenza della pandemia. Si infrangono, invece, i sogni di Giulia.

Giusy Buscemi è Lucia Ferrari in Doc 2/ Sedurrà Andrea Fanti? Secondo le anticipazioni...

In ospedale arriva un nuovo primario e le divergenze tra i due sono fin da subito molto evidente. Scontro in vista anche col Dottor Fanti, che non crede nel modus operandi del nuovo primario. A quel punto il personaggio interpretato da Luca Argentero, cercherà di prendere in mano la situazione: ci riuscirà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA