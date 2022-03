Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Riccardo in crisi

Doc Nelle tue mani 2, settima puntata 10 marzo

Questa sera, giovedì 10 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il penultimo appuntamento con la fiction “Doc Nelle tue mani 2”, con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri e Sara Lazzaro. Manca davvero poco al finale di stagione, che si concluderà settimana prossima giovedì 17 marzo con gli ultimi due episodi. Andrea ha superato brillantemente la simulazione con il camice da primario, nonostante i tentativi di Caruso di sabotarlo. Ma Doc non può ancora dichiarare vincitore: la figlia Carolina, non sapendo di essere registrata, si è lasciata sfuggire un dettaglio importante sul ricovero di Lorenzo. Anche Riccardo ha delle questioni in sospeso: Alba, preoccupata dagli orari cui il fidanzato si sta sottoponendo, è convinta ce sia workaholic, ovvero dipendente dal suo lavoro. Ma vediamo le anticipazioni della settima puntata di “Doc nelle tue mani 2”.

Doc Nelle tue mani 2, anticipazioni “Così lontani, così vicini” e “Senza nome”

Nel primo episodio della settima puntata di “Doc nelle tue mani 22” titolo “Così lontani, così vicini” i medici sono impegnati a risolvere il delicato caso di un ragazzo sordocieco. Intanto Cecilia fa a Doc un’offerta inaspettata, scatenando la gelosia di Agnese e di Giulia. Nel frattempo, Carolina confessa a Riccardo di essere lei la responsabile della morte di Lorenzo, rivelando la bugia inventata dal padre per salvaguardala. Riccardo, deluso da Doc, entra in crisi. Inoltre Alba decide di lasciarlo, preoccupata per la sua salute. Gabriel fa una proposta inaspettata a Elisa, chiedendole di partire con lui per l’Etiopia. La figlia di Teresa viene ricoverata in ospedale e la caposala si trova costretta a ripensare se una nuova vita con Enrico sia davvero quello che vuole. Nel secondo episodio intitolato “Senza nome”, Giulia è costretta alla resa dei conti con la madre, quando il compagno di lei viene ricoverato in preda a una sindrome inspiegabile. La donna comunica alla figlia di volersi risposare, ma la dottoressa non vuole essere coinvolta. Nel finale di puntata di Doc nelle tue mani 2, quando Doc sembra in procinto di tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto: cosa deciderà di fare la Tedeschi, ora che sembra essersi riavvicinata a Fanti? Riccardo segue una giovane paziente con una malattia senza nome spinge: un caso che lo obbliga a mettere tutto in discussione…

