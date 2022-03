Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni ultima puntata 17 marzo: la battaglia finale di Andrea

Doc Nelle tue mani 2, ultima puntata 17 marzo

Questa sera, giovedì 17 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con la seconda stagione di “Doc Nelle tue mani”, la fortunata fiction con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon , Alice Arcuri e Sara Lazzaro. Grande attesa per il finale di stagione: Andrea tornerà primario o dovrà definitivamente lasciare il camice? Come sempre i colpi di scena non mancheranno. Ad anticipare qualcosa sul finale di “Doc Nelle tue mani 2” è stata Matilde Gioli, che interpreta la dottoressa Giulia Giordano, ai microfoni di RTL 102.5: “Dal trailer delle pubblicità si vedono un po’ di anticipazioni: il mio personaggio è arrabbiatissimo, bisogna capire perché. C’è un epilogo molto emozionante, mi ricordo ancora quando l’abbiamo girato, è stato un bel momento per noi del cast che siamo un gruppo molto unito e girare certe scene corali così sentite ci ha uniti ancora di più. Vi consiglio di preparare i fazzoletti, perché serviranno”.

Sara Lazzaro/ Il successo con Doc e quella "difficile posizione da cui tirarsi fuori"

Doc Nelle tue mani 2, anticipazioni episodi “Stigma” e “Mutazioni”

Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata di “Doc Nelle tue mani 2”. Nel primo episodio, dal titolo “Stigma”, Andrea è a un passo dal tornare primario ma riceve un avviso di garanzia: Cecilia ha scoperto la verità sulla morte di Lorenzo Lazzarini e ne ha parlato con Caruso, che non ha perso tempo per liberarsi di Fanti. Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto, ma è deciso a proteggere la figlia Carolina fino all’ultimo. Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Intanto in ospedale arriva un giovane militare con sintomi inspiegabili: un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto. Nel secondo episodio “Mutazioni” i medici si ritrovano in quarantena forzata dentro il reparto: riusciranno a fermare il batterio multiresistente che li ha contagiati tutti? Andrea propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover prendere la decisione finale: dopo quanto scoperto su Lorenzo, potrà ancora fidarsi di Doc? Nel frattempo, Agnese e Cecilia dovranno prendere una decisione importate: collaborare

LEGGI ANCHE:

Doc nelle tue mani, Alberto Malanchino ha litigato con Spollon?/ "Ci sono state divergenze ma..."Anticipazioni Doc nelle tue mani 2, ultima puntata 17 marzo/ Morte Lorenzo, Fanti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA