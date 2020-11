Doc nelle tue mani 2, ci sarà?/ Anticipazioni: Andrea Fanti torna in autunno e affronta il Covid

Questa sera, giovedì 19 novembre, su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di “Doc Nelle tue mani”, la fiction interpretata da Luca Argentero e prodotta da Rai Fiction e LuxVide. La serie ispirata alla vicenda del vero medico Pierdante Piccioni, ha avuto un successo incredibile e per questo la produzione sta già lavorando alla sceneggiatura della seconda stagione, in onda nel prossimo autunno. “Andrea Fanti, da ultima ruota del carro dove era stato confinato, accetterà la sfida di tornare a fare il primario dovendo pure affrontare il virus e lo fa non pensando a sé stesso: prima ci sono gli altri”, ha detto lo sceneggiatore Francesco Arlanch, come riporta il Corriere della Sera. Al centro della prossima stagione ci sarà quindi il Coronavirus: “La nuova trama non può non intrecciarsi con la realtà pandemica: aprirà ferite, sconvolgimenti esistenziali”, ha aggiunto la sceneggiatrice Viola Rispoli. Il produttore Luca Bernabei ha spiegato la decisione di inserire l’emergenza sanitaria nel plot di Doc Nelle tue mani 2: “Noi andremo oltre la pandemia, che sarà solo un incipit. Nella fiction scopriremo cosa è successo dopo la pandemia. I nostri sono eroi positivi”.

DOC NELLE TUO MANI 2: NUOVE SFIDE PER ANDREA FANTI

Il finale di stagione di “Doc. Nelle tue mani” lascerà aperte molto questioni che potrebbero essere sfruttate per Doc Nelle tue mani 2: Andrea Fanti si dovrà difendere dalle accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione di dati sulla sperimentazione farmaceutica e scoprirà la grave malattia dell’ex moglie Agnese. “Il suo discorso, rivolto ai colleghi e agli specializzandi, che chiude la prima serie, è un ringraziamento a tutti i medici e gli operatori sanitari, dicendo: guardiamo in faccia la morte, per dirle “non oggi”.”, ha spiegato Luca Argentero come riporta il Corriere della sera. Questa mattina l’attore è stato ospite su RTL 102.5 durante “Non Stop News”. Nel corso della diretta l’attore ha parlato del successo della fiction: “È stata un’enorme scommessa vinta a questo punto, perché ormai il parametro di qualità – soprattutto delle serie medical – è quello internazionale”. Il grande orgoglio per Aregnetero è stato di scommettere “su una storia incredibile e quando si tratta di una storia vera è incredibile un pizzico in più”.



