Doc Nelle tue mani 3, ci sarà?/ Luca Argentero: “Ho sempre immaginato tre stagioni”

Ci sarà la nuova stagione di “Doc Nelle tue mani 3”?

Grande attesa per il finale della seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”, in onda questa sera giovedì 17 marzo su Rai 1. La serie con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti ha riscosso un grande successo in termini di ascolto con picchi di share del 32%. A poche ora dall’ultima puntata di “Doc 2” in tanti si chiedono se ci sarà Doc Nelle tue mani 3 e, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, le possibilità sono molte. “Ci sarà la terza stagione? Ci stiamo già pensando. L’altro giorno anche gli attori stessi volevano uno spoiler su quello che succederà. Ci stiamo lavorando, in questa stagione ci sono tre ingressi davvero interessanti: Giusi Buscemi, sarà molto interessante sia il suo ruolo che quello di Alice Arcuri, uno strano antagonista di DOC però c’è del tenero tra i due”, ha detto a gennaio Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, a RTL 102.5.

Doc Nelle tue mani 2/ Anticipazioni ultima puntata 17 marzo: la battaglia finale di Andrea

Matilde Gioli e Luca Argentero su “Doc Nelle tue mani 3”

Anche l’attrice Matilde Gioli, che in “Doc” interpreta Giulia Giordano, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni di essere molto fiduciosa sul futuro della fiction: “Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale è aperto, soprattutto per Giulia”. Secondo quanto dichiarato dall’attrice, quindi, con il finale aperto gli sceneggiatori si sono tenuti aperti più canali narrativi per dare spazio a nuovi sviluppi della trama. Ma non è tutto. Anche Luca Argentero, chiacchierando con il portale Davidemaggio.it, ha rivelato di sperare di avere Doc Nelle tue mani 3: “Mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere. Dall’inizio, quando ne abbiamo parlato sia con Luca Bernabei che con gli sceneggiatori, l’abbiamo un po’ sempre immaginata su tre stagioni perché è un po’ un formato classico della serialità. Almeno avere tre stagioni per poter raccontare tutto quello che vuoi raccontare”.

