Doc Nelle tue mani/ Anticipazioni ultima puntata 16 aprile: Carolina è malata!

DOC NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI DEL 16 APRILE 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 16 aprile 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Doc nelle tue mani in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Like” e “Il giuramento di Ippocrate“.

EPISODIO 7, “LIKE” – Carolina viene ricoverata in ospedale con una malattia misteriosa: Andrea e Agnese iniziano a confrontarsi in modo acceso per cercare di capire che cosa possa avere la figlia e come curarla. Alla fine i due dovranno però collaborare insieme per trovare una soluzione che possa salvare la ragazza. Nel frattempo, gli specializzandi si distraggono a causa dell’arrivo di un’influencer, mentre Alba non riesce più a tenere nascosta la sua gelosia per Riccardo. Scoprirà il segreto del collega?

EPISODIO 8, “IL GIURAMENTO DI IPPOCRATE” – Carolina deve ancora riprendersi dalla malattia e Andrea coglie al volo l’occasione per recuperare il tempo perduto come padre. Ne approfitta anche per fare una corte spietata ad Agnese. Intanto, Gabriel si occupa di un paziente con un mal di testa che lo metterà in difficoltà, mentre Riccardo ed Elisa si occupano di un’aspirante astronauta.

COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA PUNTATA DI DOC NELLE TUE MANI

Ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa in Doc nelle tue mani: una rinomata attrice viene ricoverata in ospedale e Giulia (Matilde Gioli), è costretta a chiedere l’aiuto di Andrea (Luca Argentero). La paziente infatti pretende di essere visitata solo da lui, non sapendo che non è più un primario. Al primo sguardo, Andrea nota che Tilde (Valeria Fabrizi) ha un problema alle mani. Poi si occupa di Sofia, una ragazza con un misterioso problema cronico allo stomaco. In assenza di medici, Fanti le prescrive un antidolorifico senza sapere che i farmaci sono tossici e le provoca una crisi epilettica. Intuisce inoltre che Sofia abbia una relazione con il cognato e che abbia avuto un aborto gestito male. Nessuno dello staff però vuole credergli e optano per un’asportazione di utero e ovaie. Tilde invece ha una fibrosi polmonare, ma rifiuta di abbandonare lo spettacolo. Andrea le racconta allora la verità sul suo incidente, ma l’attrice è ferma nelle sue decisioni. Quella sera, Agnese (Sara Lazzaro) rivela all’ex marito di non poter più avere figli. All’ultimo istante Andrea scopre che Sofia soffre di porfiria e l’intervento viene fermato appena in tempo. Agnese invece decide di non accettare le dimissioni dell’ex marito. Dieci anni prima, Fanti e Sardoni (Raffaele Esposito) entrano in conflitto quando il primario annuncia di andare in pensione. Non ha ancora scelto quale dei due medici prenderà il suo posto e la sfida aumenta di più quando entrambi si occupano di Ricky, un quindicenne che è caduto da uno scoglio e ora presenta una crisi respiratoria, che sfocia poi in arresto cardiaco.

Fanti riesce a mettersi in luce chiedendo degli esami particolari, ma Sardoni cerca di fregarlo e analizza i dati con il primario in sua assenza. Intanto, Agnese aspetta invano il marito e si sottopone poi ad un intervento per rimanere di nuovo incinta, ma qualcosa va storto. Quando Ricky peggiora, Andrea intuisce che il paziente ha mentito su quanto accaduto in Grecia e decide di chiedere spiegazioni a Maria, la ragazza di cui è innamorato. Così scopre che Ricky si è immerso con le bombole prima di prendere il volo per rientrare in Italia. Le sue condizioni però sono critiche e il primario ordina l’amputazione della gamba. Dopo aver rischiato la crisi con Agnese, Andrea decide di lasciare l’ospedale per trascorrere una giornata insieme alla moglie. Nel frattempo, Giulia inizia il suo primo giorno di lavoro, mentre il primario decide di dare il suo posto a Fanti. Il giorno dopo, Mattia va in arresto cardiato mentre si trova a Parigi con il padre. Nel presente, Rick lavora in ospedale da tempo senza aver rivelato a nessuno il suo segreto.



