Dog Bark Park Inn negli USA/ Idaho, un b&b tematico a forma di cane Beagle gigante

Il Dog Bark Park Inn negli Stati Uniti (dove “dog bark” sta per il cane che abbaia) è non solo una delle strutture alberghiere più curiose dell’intero continente americano ma è anche unica nel suo genere dal momento che si tratta della costruzione a forma di Beagle più grande del pianeta: e sì perché questo curioso bed&breakfast situato in località Cottonwood, nello Stato dell’Idaho, rappresenta non solo una stravaganza nata dalla fervida fantasia dei suoi creatori e che è anche uno degli aspetti di maggior richiamo, ma pure una sorta di hotel a tema e che, oltre ad essere rigorosamente pet-friendly, a partire dalla sua forma agli interni e a tutta una serie di “features”, ruota attorno al mondo dei nostri amici a quattro zampe. Andiamo a scoprire la storia del Dog Bark Inn che sorge all’interno di un vero e proprio parco e che col tempo è diventata una vera e propria struttura oggetto di culto, oltre che degli immancabili scatti che vanno ad arricchire lo sterminato archivio delle foto vacanziere su Instagram.

IL DOG BARK PARK INN NEGLI STATI UNITI

Il Dog Bark Park Inn accoglie i suoi visitatori con due gigantesche e fumettose repliche di Beagle, conosciuti informalmente dagli abitanti del luogo rispettivamente come Sweet Willy (il “dolce Willy”) e il più piccolo Toby: in questo bed&breakfast che si trova non certo in una zona vicina alle classiche direttrici turistiche e in cui a volte capita di imbattercisi per caso, è nato anni fa da una intuizione di due artisti, Dennis Sullivan e della sua compagna Frances Conklin che l’aprirono ufficialmente nel 2003. Sullivan è noto per essere un artista che usa la motosega per scolpire le sue opere in “folk art style” e il bizzarro b&b composto da due camere nacque proprio dalla loro passione per i cani e per i Beagl: e grazie ai soldi ottenuti dal proprio lavoro e dallo sbarco sul piccolo schermo che contribuì a dargli una certa notorietà è nato il parco in cui oltre all’albergo i due coltivano grano e orzo.

IL PARADISO DEI BEAGLE E UN PARCO A TEMA

Il bed&breakfast Dog Bark Inn tuttavia non è una sorpresa solo all’esterno dato che i mini-edifici misurano oltre 4 metri di altezza ma anche una volta messo piede dentro: infatti i mobili che troverete al suo interno sono stati ideati e scolpiti dagli stessi Dennis e Frances e ovviamente tutti i complementi di arredo, i souvenir e i cimeli conservati rimandano al mondo dei cani e soprattutto degli amati Beagle, senza dimenticare i biscotti serviti dalla coppia che fa di tutto per mettere a proprio agio gli ospiti e la cui forma è facilmente immaginabile… Peraltro alcuni di questi oggetti possono essere acquistati sul sito internet del Dog Bark Inn anche da chi non ha la possibilità di pernottarvi. La struttura, come detto, è composta da due camere e dal piano superiore, nella zona corrispondente al muso di “Sweet Willy” è possibile affacciarsi per godere alla mattina dei dolci scenari della campagna di quest’area del nord dell’Idaho. Insomma, qui ci si può sentire davvero a casa più che in un albergo e, prezzi a parte (il pernottamento è di circa 100 euro a notte: dunque non proprio alla portata di tutte le tasche), è possibile anche partecipare ad altre attività tra mountain bike e pesca e quelle tipiche della vita coltivatori per una vacanza all’insegna della natura e dello sport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA