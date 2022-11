Domenica ecologica a Roma, blocco del traffico nella Capitale/ Chi potrà circolare

Domenica ecologica a Roma: via al primo blocco del traffico

Via all’iniziativa della domenica ecologica a Roma. Il 20 novembre, come stabilito dal sindaco Gualtieri, niente auto nella fascia verde, con la circolazione che sarà consentita solo ai veicoli autorizzati. Si tratta della prima delle cinque domeniche ecologiche stabilite con un’ordinanza del sindaco di Roma Capitale, nelle quali verrà disposto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore a scoppio nella zona ZTL della cosiddetta “Fascia Verde”. Il blocco si terrà dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Non si tratta dell’unica iniziativa di questo tipo, come spiega RomaToday: varie, infatti, le date decise da Gualtieri. Le altre giornate nelle quali ci sarà il blocco del traffico a Roma sono: 4 dicembre 2022, 8 gennaio 2023, 5 febbraio 2023 e 26 marzo 2023.

Regionali, Conte ‘ricatta’ Pd/ “Insieme solo a nostre condizioni. No inceneritore”

Il divieto di circolazione sarà totale per il traffico privato. Le auto non potranno circolare dalle 7,30 fino alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Si fermeranno anche tutti i veicoli a benzina fino alla classe ambientale Euro 5. I diesel fino all’euro 6 non potranno circolare. Stop anche a moto e ciclomotori a due ruote delle classi ambientali Euro 3 ed Euro 2.

Pd litiga su correnti, unito in piazza/ Si spacca giunta Gualtieri a Roma: via 5 dem?

Blocco del traffico a Roma: “Domeniche ecologiche per riduzione delle emissioni”

Chi potrà circolare nel corso della domenica ecologica a Roma, stabilita dal sindaco Roberto Gualtieri? Si fermeranno, come abbiamo visto, alcuni tra i veicoli a benzina, i diesel e anche moto e ciclomotori. Via libera invece per i veicoli elettrici, ibridi, alle auto a benzina Euro 6, ai veicoli a gas Metano e a GPL, ai veicoli di car-sharing e allo stesso tempo ai veicoli in possesso di un contrassegno di disabilità e a moto e ciclomotori a 4 tempi successivi a Euro 3 ed Euro 2. Le prossime domeniche ecologiche a Roma con il blocco del traffico sono in programma il 4 dicembre 2022, l’8 gennaio 2023, il 5 febbraio 2023 e il 26 marzo 2023.

Roma, prof taglia ciocca di capelli a ragazza iraniana/ Lei, "Sono rimasta sconvolta!"

“Le domeniche ecologiche sono provvedimenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti ma, soprattutto, costituiscono occasioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche da adottare per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo a tutela della nostra salute e della qualità dell’ambiente della città. Per questo abbiamo voluto portare da quattro a cinque le date della domenica ecologica a Roma per la stagione invernale 2022-2023. Sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico dobbiamo recuperare un ritardo di oltre dieci anni che ha concorso, a livello nazionale, all’applicazione di procedure di infrazione e condanna da parte della Corte di Giustizia Europea” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, come riporta RomaToday.











© RIPRODUZIONE RISERVATA