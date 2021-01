Domenica In/ Ospiti oggi 3 gennaio: Roby Facchinetti, Paolo Fox con l’oroscopo e Alba Parietti

Prenderà il via tra poco la puntata di oggi, 3 gennaio 2021, di Domenica In, il noto programma pomeridiano della domenica condotto da Mara Venier. Dalle 14:00 di oggi, fino alle 19:00 circa, spazio al consueto appuntamento su Raiuno con tanti personaggi dal mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi ai microfoni della conduttrice. Il parterre di ospiti è di tutto rispetto, come sempre numeroso e ricco di storie. Tra i più attesi c’è senza dubbio Roby Facchinetti per un momento musicale ma anche per una chiacchierata su questo 2020 appena messo alle spalle. E tra gli altri ospiti di questa lunga puntata pomeridiana ci sono Giovanna Ralli e ancora il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, oltre all’attrice Cristiana Capotondi ed infine la conduttrice ed opinionista televisiva Alba Parietti.

Domenica In, ospiti 3 gennaio: Mara Venier in compagnia di Guillermo Mariotto

Tra i tanti ospiti per la puntata di oggi, domenica 3 gennaio, di Domenica In, anche il giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto. E non solo: visto il periodo dell’anno, il famoso astrologo Paolo Fox per le previsioni per ogni segno zodiacale, in compagnia di tanti volti noti dal mondo dello spettacolo. Non mancheranno inoltre personaggi di rilievo come il regista cinematografico Ferzan Özpetek e Giovanna Botteri. L’inizio della trasmissione è fissato come di consueto subito dopo l’edizione di pranzo del Tg1. Domenica In parte alle ore 13.30 sulla prima rete della tv pubblica. Mara Venier e i suoi ospiti non vedono l’ora di cominciare con la prima puntata del nuovo anno, con la speranza che possa rappresentare un nuovo punto di partenza per tutto il paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA