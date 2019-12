Don Antonio Mazzi da Mara Venier/ 90 anni di opere e tv, “deluso da…” (Domenica In)

Lo storico sodalizio si ricompone: quest’oggi, 8 dicembre, a “Domenica In” don Antonio Mazzi riabbraccia Mara Venier, che per cinque anni, dal 1993 al 1997, ha aperto le porte del suo studio televisivo al sacerdote veneto. Difficile, dunque, immaginare un modo migliore per celebrare il novantesimo compleanno di don Mazzi, un uomo che ha messo la propria esistenza al completo servizio del prossimo, fors’anche per via della sua infanzia difficile: “Vengo da una famiglia di contadini del Veronese – ha raccontato in un’intervista concessa al settimanale ‘Oggi’ –. Mio padre aveva cominciato a lavorare come ferroviere, ma è morto a 30 anni di broncopolmonite. Io avevo 15 mesi e mio fratello è nato 5 mesi dopo. Abbiamo sofferto la fame. La mamma, che era ricamatrice, non è stata né madre né padre. Non ricordo un suo bacio. Mi è stato vicino il nonno paterno, Eugenio, perché ero il nipote più problematico. Sono stato un ragazzo difficile. Ero irrequieto, indisciplinato. In terza media sono stato bocciato per cattiva condotta. Volevano mandarmi a studiare in seminario, mi sono opposto. Poi ho fatto il liceo a Verona, da don Calabria, che accoglieva ragazzi in difficoltà. Non volevo fare il prete”.

DON ANTONIO MAZZI, LA VOCAZIONE E “EXODUS”

Quale fu, dunque, la genesi della vocazione di don Mazzi? “Dopo l’alluvione del novembre 1951, che distrusse il Ferrarese – rivela il parroco a ‘Oggi’ –, accogliemmo nell’edificio del seminario 300-400 persone. Mi colpì un bambino allegro, in quei giorni di tristezza: aveva perso la famiglia, ma mi disse che era contento. Era stato violentato dal padre, dallo zio, da altri familiari. Ho sentito il bisogno di proteggere, la voglia di paternità. Nasceva dalla mancanza di mio padre: senza quel vuoto non sarei diventato prete. Ho deciso senza ragionamento, dando ascolto ai sentimenti. Sono stato ordinato il 25 marzo 1956: da lì, la mia vita è cambiata”. Un cambiamento impreziosito dalla nascita di “Exodus”, nel 1984: “Da noi sono passati migliaia di ragazzi. Abbiamo 40 comunità in Italia e 6 nel mondo, che si occupano di dipendenze, ma pure di formazione: sono centri aperti, ospitano persone che studiano, lavorano. Il mio principio è seminare. Lo dico sempre agli educatori: non andiamo mai in fondo al campo a vedere cosa si raccoglie. Stiamo in mezzo”. La delusione più grande? “Fabrizio Corona. Con lui ho perso solo tempo, pensavo di farcela, ma si sente la divinità di se stesso”.

L’ULTIMA PROVOCAZIONE DI DON MAZZI

Nelle scorse ore, tra l’altro, don Mazzi è intervenuto sulle frequenze di Radio24, nell’ambito del contenitore “Uno, nessuno, 100Milan”, con dichiarazioni shock sulla Santa Sede. “Il Vaticano deve scomparire e il Papa deve tornare in una casetta ad Assisi. Guardate cosa ha addosso un cardinale: dalla collana e la croce d’oro all’anello con il diamante. Solo con il vestito che indossa potrebbe sfamare 10 africani”. E ancora: “Ma non si vergognano? Chiuderei il Vaticano e San Pietro diventerebbe una chiesa normale”. Non solo: “I Musei Vaticani li darei in affitto ai giapponesi e ai cinesi e i cardinali li manderei in Africa, ove c’è bisogno di preti”. Per poi chiudere, provocatoriamente: “Immaginate il cardinal Bertone in Africa, senza attico e senza vestito rosso”. Affermazioni “forti”, destinate a far discutere e che, probabilmente, saranno analizzate nel corso della diretta odierna di “Domenica In”. Don Mazzi torna a casa, torna da Mara Venier e dalle telecamere che hanno contribuito a renderlo un volto noto per milioni di telespettatori: appuntamento su Rai 1.



