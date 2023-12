Donald Trump dichiarato “ineleggibile” in Colorado/ Presidenziali USA 2024 a rischio: cosa succede ora

Donald Trump potrebbe essere escluso dai candidati per le elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti nel 2024. Come si legge su RaiNews nelle scorse ore la Corte Suprema del Colorado ha bandito l’ex presidente dalle primarie repubblicane nello stato definendolo “ineleggibile” per via del suo coinvolgimento nel famoso assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. E’ la prima volta che negli Stati Uniti si esclude un candidato facendo leva sulla sezione 3 del 14esimo emendamento secondo cui, chiunque è coinvolto in insurrezioni o rivolte verso la Costituzione dopo avervi giurato fedeltà, non può essere candidato alla presidenza. Secondo RaiNews alla decisione della Corte del Colorado potrebbero susseguire altre sentenze simili, anche se la stessa Corte ha sospeso l’applicazione fino al 4 gennaio o fino al giorno in cui si pronuncerà la Corte Suprema Federale.

“La maggioranza della corte – scrivono i giudici nel dispositivo – ritiene che il presidente Trump non possa ricoprire l’incarico di presidente in base alla Sezione 3 del 14esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, Poiché non è legittimato – continuano – sarebbe un errore inserirlo come candidato alle primarie presidenziali. Noi non abbiamo raggiunto queste conclusioni con leggerezza. Siamo consapevoli del peso delle questioni che ci troviamo di fronte. Siamo, tuttavia, consci del nostro solenne dovere di applicare la legge, senza paura o favoritismi, e senza farci influenzare dalla reazione pubblica alla decisione a cui siamo giunti”.

DONALD TRUMP, COLORADO LO DICHIARA “INELEGGIBILE”: LA REPLICA DEL TYCOON

Immediata la replica dello stesso Donald Trump, che attraverso il social Truth scrive: “E’ un giorno triste per l’America quando un famigerato procuratore come lo squilibrato Jake Smith (colui che sta guidando le inchieste riguardanti l’assalto al Congresso ndr) è messo nella posizione di procuratore speciale da Lisa Monaco e dagli altri banditi che circondano il nostro incompetente presidente, il corrotto Joe Biden, per sporcare la mia reputazione con l’obiettivo di interferire nelle elezioni e, idealmente, mettermi in prigione”. E ancora: “Noi combatteremo per l’America come mai fatto prima. È la nostra battaglia finale, con voi al mio fianco. Cacceremo i globalisti, i marxisti comunisti e fascisti, sfratteremo Joe Biden dalla Casa Bianca e finiremo il lavoro una volta per tutte”.











