Donata ed Enrica, chi sono le figlie di Eugenio Scalfari/ “Un papà ingombrante ma…”

Enrica e Donata, chi sono le figlie di Eugenio Scalfari

Eugenio Scalfari è venuto a mancare oggi all’età di 98 anni. Era malato da tempo. Il mondo del giornalismo e della politica si è stretto nel lutto e in queste ore stanno circolando numerosi messaggi di cordoglio. La sua prima moglie è stata Simonetta De Benedetti, figlia del collega Giulio De Benedetti. La donna, dalla quale Eugenio, ha avuto due figlie Enrica e Donata, è purtroppo spirata nel 2006. Il loro matrimonio risale al 1950. Tuttavia, la loro relazione sentimentale non era durata a lungo. Dalla fine degli anni settanta, infatti, Scalfari si era legato a Serena Rossetti, segretaria di redazione de L’Espresso (e poi di Repubblica). I due si sposeranno sposerà dopo la scomparsa della moglie Simonetta. Enrica e Donata Scalfari sono le due figlie di Eugenio Scalfari, storico nome del giornalismo italiano e fondatore di Repubblica.

Enrica è la primogenita di Eugenio Scalfari. Professione fotografa, è nata nel 1955 dalle nozze del fondatore di Repubblica con Simonetta De Benedetti, sposata nel 1950 e sua moglie fino al 2006, anno della sua scomparsa. LA seconda figlia, Donata, ha invece seguito le orme del padre. Infatti è una giornalista. Enrica e Donata Scalfari sono nate dal matrimonio tra Eugenio e Simonetta Scalfari e insieme ad Anna Migotto hanno dedicato alla figura del padre un documentario, intitolato Scalfari, a Sentimental Journey in cui hanno ripercorso la vita del padre tra carriera e vita privata.

Enrica e Donata Scalfari avevano raccontato qualcosa in più sul loro padre in un’intervista a Vanity Fair. Con loro il padre è sempre stato molto protettivo: “È stato un uomo ingombrante, ma anche una coperta“, hanno sottolineato. Donata Scalfari ha un figlio Simone e con la sorella ha visuto un periodo difficile dovuto alla separazione dei genitori. La madre di Enrica e Donata Scalfari era figlia unica di Maria Bignami e Giulio De Benedetti, storico direttore del quotidiano La Stampa, ed è stata una delle prime fotoreporter della storia italiana.

Nel documentario che le figli hanno girato emerge un ritratto inedito del giornalista. La figlia Donata aveva rivelato all’Ansa: “Papà è sempre stato uno molto passionale ed emotivo, un aspetto che con l’età tende ad emergere di più”. Poi ha aggiunto che far partecipare il padre alle riprese è stato molto divertente: “Papà non capiva bene cosa volessimo fare. Dopo invece si è fatto guidare. Si è molto divertito e incuriosito anche perché per due settimane siamo stati sempre insieme”.











