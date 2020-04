Donato Sabia è morto di Coronavirus/ Atletica, fu due volte finalista olimpico

Grave lutto per l’atletica italiana: Donato Sabia è morto all’età di 57 anni ed è un’altra vittima del Coronavirus. Il 57enne ex mezzofondista e velocista italiano, nato a Potenza l’11 settembre 1963, nel corso della sua carriera è stato per ben due volte finalista degli 800 metri piani ai Giochi Olimpici. Donato Sabia da giorni era ricoverato all’ospedale di Potenza in terapia intensiva, per la famiglia Sabia la tragedia è doppia perché anche il padre di Sabia è morto in qiuesto periodo, sempre per il Covid-19.

Sabia era presidente del comitato regionale della Basilicata della Fidal, che si è stretta attorno alle persone più care di un uomo che ha davvero dedicato la sua vita all’atletica, prima in pista con risultati di eccellente rilievo e poi da dirigente. Il Coronavirus causa dunque un nuovo lutto anche nel mondo dello sport.

DONATO SABIA È MORTO: LA SUA CARRIERA

Ripercorriamo dunque brevemente la carriera di Donato Sabia. Come detto, l’atleta lucano è arrivato per ben due volte in finale alle Olimpiadi sugli 800 metri: il miglior risultato fu il quinto posto a Los Angeles 1984, poi Sabia fu capace di entrare fra i primi otto anche a Seul 1988, dove chiuse la finale al settimo posto. Fu comunque senza dubbio il 1984 l’anno più felice della carriera di Donato Sabia, dal momento che prima del quinto posto olimpico a Los Angeles l’azzurro vinse, sempre sugli 800 metri, la medaglia d’oro agli Europei indoor, che quell’anno si disputarono nella città svedese di Goteborg.

Possiamo infine ricordare che Donato Sabia è stato per ben 29 anni il detentore del record del Mondo dei 500 metri: distanza che in atletica non è abituale, ma essere primatista del mondo per quasi tre decenni è comunque impresa da ricordare. Donato Sabia stabilì il record in 1’00″08 il 26 maggio 1984 a Busto Arsizio ed è stato spodestato solo il 5 febbraio 2013, quando Orestes Rodriguez ha corso in 59″32.



© RIPRODUZIONE RISERVATA