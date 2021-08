Donato Telesca/ Paralimpiadi 2020, il pesista al debutto: “Voglio la medaglia”

Solo pochi giorni e si apriranno ufficialmente a Tokyo anche le Paralimpiadi 2020 e dunque siamo davvero impazienti di ammirare i nostri azzurri: in primis Donato Telesca che pure terrà alto il tricolore nel sollevamento pesi per gli 80 kg. Il pesista italiano, poco prima di partire per la capitale nipponica si è dunque confessato a Vanity Fair, rivelando ambizioni e sogni per questa prima avventura a cinque cerchi. L’entusiasmo ovviamente è tanto per l’azzurro, ma pure non manca un po’ di timore reverenziale per quella che è l’esperienza dei giochi, per il 22 enne solo la prima: “Sono le mie prime Paralimpiadi. Cinque anni fa avevo appena scoperto il mio sport e non ero pronto, avevo 17 anni. Sono eccitato, ma penso che realizzerò davvero solo quando sarò nel villaggio olimpico. Vorrei tornare con un buon risultato, ma sono consapevole che già esserci è una cosa da super élite”. L’attesa in ogni caso per la sua finale degli 80 kg del sollevamento pesi è grande e chissà che possa arrivare anche una medaglia: “L’idea della medaglia c’è, ma non parto fra i favoriti. Sono un passo dietro di loro, ma non è impossibile raggiungerli. Voglio dare il massimo per potermela giocare”.

PARALIMPIADI 2020, DONATO TELESA: SERVONO SACRIFICI

Pur esordiente, davvero Donato Telesca potrebbe sorprenderci in queste Paralimpiadi 2020 di Tokyo: la sua ascesa in questa disciplina, pur tardiva (“ ho scoperto la pesistica paralimpica a 17 anni” racconta), è stata sfolgorante. Fin dai primi mesi il lucano si accorto e noi con lui, di talento e predisposizione e tempo un anno aveva già vinto un argento nella Coppa del mondo. Non solo: Telesca si presenta ai giochi a cinque cerchi con il nuovo record europeo nella categoria fino agli 80 kg, avendo pure sollevato fino 198 kg nell’ultimo appuntamento della Coppa del mondo a Dubai, solo lo scorso 21 giugno. E dopo il record e pure la laurea (in Economia e Management alla Luiss), ora è tempo di sognate in grande con Tokyo 2020: “bisogna essere disposti a fare sacrifici per avere questi risultati”, tutto è pronto!

