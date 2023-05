Donna sovrappeso pesata in aeroporto prima di salire sull’aereo/ Video diventa virale

Su TikTok è divenuto virale il video di una donna che è stata costretta a salire su una bilancia in aeroporto per verificare il suo peso. Il filmato, come si legge su Tpi, non proviene dall’Italia ma dagli Stati Uniti, ed è circolato in breve tempo sulla nota applicazione cinese di video brevi, indignando i naviganti. L’episodio è avvenuto in un aeroporto e secondo quanto ricostruito, sembra che la passeggera pesata abbia mentito sulla sua reale condizioni fisica. L’utente che ha reso pubblico il video, che nel frattempo ha totalizzato quota 2 milioni di visualizzazioni, ha commentato: “È un aereo minuscolo, quindi ci hanno detto che avevano bisogno del nostro peso per decollare. Motivi di sicurezza”.

Quindi ha commentato e aggiunto: “Perché le persone sono così cattive?”. Fra i commenti anche quello di un ragazzo che ha raccontato di aver vissuto un episodio simile: “Tornando a casa dalle Filippine e mi hanno pesato… non sono mai stato così imbarazzato in vita mia”. C’è anche comunque chi ha deciso di appoggiare la decisione della compagnia aerea di misurare il peso proprio per via del fatto che il volo sarebbe avvenuto su un aereo piccolo: “Perché mentire e rischiare tutte le nostre vite, inclusa la sua”, si legge in un commento. “Si preoccupano dei limiti di peso sui piccoli aerei per ovvie ragioni di stabilità del mezzo”, ha aggiunto un altro.

DONNA SOVRAPPESO, IL REGOLAMENTO DELLA FAA DEL 2021

La decisione di pesare le persone era stata annunciata già due anni fa, nel 2021, da parte dell’advisory della Federal Aviation Administration, spiegando che le compagnie aeree avrebbero potuto richiedere ai passeggeri in sovrappeso di salite sulla bilancia o di fornire le proprie misure prima di salire a bordo dell’aereo.

L’obiettivo era quello di avere una banca dati aggiornata sul peso medio dei passeggeri, alla luce dell’alto tasso di obesità registrato negli Stati Uniti. Per una questione di privacy è stato stabilito che “la lettura della bilancia dovrebbe rimanere nascosta alla vista del pubblico”.

