DONNA TAGLIA PENE E TESTICOLI EX MARITO/ “Mi ha tradito mentre eravamo sposati!”

Donna taglia pene e testicoli ex marito: un po’ come dire “passare le ‘pene’ dell’Inferno”. Mai espressione è stata più azzeccata per descrivere quello che ha provato un uomo di Taiwan, o meglio, scusate la franchezza, il suo membro. Perché proprio l’organo riproduttivo maschile è finito nel mirino di Lee, 58enne asiatica che, stando a quanto riportato da Dagonews, quando ha scoperto che l’ex marito aveva intrattenuto una relazione con un’altra mentre erano ancora sposati, non c’ha visto più dalla rabbia e ha deciso di darci un taglio. Letteralmente. Quello scattato lo scorso 24 luglio nel comune di Hukou è stato un piano studiato nei dettagli: Lee, da tempo stanca di vivere dopo il divorzio sotto lo stesso tetto del marito Chen, 56 anni, si è vendicata. Come? Facendo ricorso per un’ultima volta alle armi di seduzione che aveva affinato in anni di matrimonio…

DONNA TAGLIA PENE E TESTICOLI EX MARITO

Lee ha dapprima sedotto l’ex marito: così facendo lo ha indotto a spogliarsi e ad abbassarsi il pantalone. E’ stato a quel punto che per il pene dell’uomo non c’è stato più scampo: l’ex moglie ha infatti tirato fuori le forbici e tagliato oltre al membro anche i testicoli dell’uomo. Il malcapitato Chen, sanguinante, è riuscito a trovare riparo in bagno, da dove ha trovato il modo di chiamare un’ambulanza. Il tutto mentre nell’altra stanza si consumava il tentativo della donna di suicidarsi ingenerendo una 40ina di sonniferi:”Se non posso averlo io, non lo avrà nessun’altra”, avrebbe urlato Lee prima del folle gesto. Com’è andata a finire? Entrambi sono ricoverati al National University Hospital Zhudong Branch in condizioni stabili. La donna si riprenderà, ma molto peggio è andata al marito. La sua vita (non solo quella sessuale) è distrutta: i soccorritori non sono riusciti a recuperare i genitali, ma anche fossero stati disponibili, come ha dichiarato Chang Chen-yeh, primario di urologia dell’ospedale, non ci sarebbe stata alcuna chance di riattaccarli. Insomma, l’ex moglie ha consumato la sua folle vendetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA