Donna uccisa dal marito a Trento: non accettava la separazione/ Prima il femminicidio, poi il suicidio

Una donna di 38 anni, Ester Palmieri, è stata uccisa dal marito 46enne, Igor Moser, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Il dramma si è consumato in Valfloriana, in provincia di Trento. L’uomo avrebbe commesso il femminicidio spinto da alcuni problemi coniugali: il 46enne, secondo TgCom24, non avrebbe accettato la separazione e al culmine dell’ennesimo litigio con la madre dei suoi figli avrebbe deciso di porre fine alla sua vita. La coppia aveva tre figli, di età compresa tra i 5 e i 10 anni: i bambini sono stati affidati temporaneamente allo zio. A scoprire il corpo sono stati i familiari della donna: sul caso indagano ora i carabinieri.

La donna, secondo una prima indagine, sarebbe morta dissanguata a causa delle ferite inferte con un coltello. Il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata: dopo aver uccisa Ester Palmieri, l’uomo si è tolto la vita impiccandosi in un’altra abitazione, nella quale secondo gli inquirenti viveva dopo la decisione di separarsi. Dopo la scoperta della tragedia, i bambini sono stati prelevati da scuola da uno zio, che si sta prendendo cura dei piccoli in attesa dell’intervento dei servizi sociali.

Ester Palmieri uccisa dal marito: la coppia si stava separando

Igor Moser non accettava la separazione da Ester Palmieri, secondo quanto raccolto dai carabinieri: l’uomo, al culmine dell’ennesimo litigio, avrebbe deciso di mettere fine alla vita della donna, aspettando che i tre figli andassero all’asilo e a scuola. Avrebbe poi ucciso a coltellate la compagna da cui si stava separando in modo conflittuale, spiega TgCom24. Ester Palmieri avrebbe cercato di difendersi, senza però riuscirci: sarebbe morta dissanguata a seguito delle tante coltellate ricevute per mano del 46enne.

Dopo aver ucciso Ester, Igor Moser ha preso l’auto e si è recato in un casolare di sua proprietà dove si è tolto la vita impiccandosi. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nel sottotetto dell’appartamento in cui viveva, al civico 2 di via Valle, a Castello Molina di Fiemme: la coppia, infatti, viveva ormai in abitazioni differenti. Non vedendolo arrivare all’appuntamento per pranzo, i parenti del 46enne hanno dato l’allarme: nella casa dove viveva, Ester è stata trovata in una pozza di sangue. L’anno scorso la 38enne aveva aperto un’attività, un centro olistico di benessere. Una nuova vita appena cominciata per Ester, al fianco dei suoi tre figli, interrotta troppo presto dall’uomo che diceva di amarla.











