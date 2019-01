Nicole Kidman e le ansie da mamma/ “Sono diventata madre naturale in età avanzata, questo mi preoccupa”

Dopo decenni di ruoli glamour, Nicole Kidman interpreta ora ruoli di madri. Lo è in Boy Erased, la storia di un ragazzo costretto a partecipare ad un programma di conversione per gay istituito dalla Chiesa, ma anche in Destroyer, un thriller in cui deve redimersi agli occhi della figlia il cui padre è stato ucciso, spinto proprio dalla madre a macchiarsi di un crimine. Sempre bella e in forma, Kidman si sta godendo una piena maturità professionale e personale. «A 51 anni sono contenta di recitare parti di madri, mi arrivano tante offerte e ciò mi rende felice: la mamma è il ruolo più bello», ha raccontato l’ex moglie di Tom Cruise a Repubblica. Del resto di maternità e figli se ne intende: ne ha due, ormai maggiorenni, adottati con Tom Cruise e due più piccole avute dall’attuale marito, il cantante Keith Urban. «Ho passato gli ultimi vent’anni a tirare su figli, oltre che recitare, e non potrei fare meno di entrambe le cose». Maternità o meno, Nicole Kidman non si ferma un attimo.

NICOLE KIDMAN E LE ANSIE DA MAMMA

Nicole Kidman sembra avere una vita splendida sotto ogni punto di vista, eppure l’attrice deve convivere con le ansie comuni a tutte le mamme. «Sono diventata madre naturale in età avanzata, dopo i 40 anni, e forse sono ipersensibile circa il tempo che passa e nel valutare quanto il tempo sia prezioso». Questo la porta a pensare ai suoi figli, in particolare gli ultimi due, che sono piccoli. «Non vorrei perdermi nulla della loro crescita», ha confessato nell’intervista concessa a Repubblica. Ha 51 anni, due figlie di 10 e 7 anni che hanno tanto bisogno dei loro genitori. «E questo forse genera in me molta ansia, perché ci sono tante cose di cui sono incredibilmente fiera, ma la cosa più grande è avere due bambine piccole per le quali devo essere sana e forte e protettiva». Nicole Kidman ha spiegato ad esempio uno dei sui timori: «Non c’è giorno che non trasalisca dicendo: “Grazie a Dio per la mia salute!”. Non tanto per me stessa, quanto per potermi prendere cura di loro».

