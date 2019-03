Sara, 38 anni e non riesce a smettere i psicofarmaci/ La storia di un calvario

Colpisce la storia di Sara, una donna di 38 anni che non riesce a smettere di prendere gli psicofarmaci. La ragazza è coperta da un nome di fantasia per la privacy, ma viene raccontato da Businessinsider essere una collaboratrice e quindi testimone affidabile. Il lungo articolo pubblicato dal portale ci racconta la storia di una persona colpita da giovanissima da attacchi di panico e costretta dunque a vivere un calvario che l’ha portata ad assumere farmaci praticamente a vita. Una situazione che deve far riflettere anche perché la comunità scientifica si divide ancora sull’utilizzo degli psicofarmaci. Sicuramente c’è da fare distinzione tra le varie categorie di medicinali che si possono assumere, senza sottovalutarli come non si deve fare con nessun tipo di altro farmaco. Una storia quella di Sara che ci permetterà di confrontarla con quella di molte persone che conosciamo e che purtroppo si trovano nella stessa condizione.

Sara, 38 anni e non riesce a smettere i psicofarmaci: la battaglia del Professor Sorrentino

La storia di Sara riapre una vecchia diatriba tra psicologi, psichiatri e neurologi nella lettura degli psicofarmaci. Nella comunità scientifica uno che si è battuto molto per questa causa è il Professor Rosario Sorrentino. Ospite spesso in varie trasmissioni ha basato la sua professione nello studio degli attacchi di panico, riuscendo a salvare la vita a molte persone. Il concetto spesso da lui espresso è quello legato all’errore del nostro paese di demonizzare lo psicofarmaco in quanto tale. Come tutti i medicinali è ovvio che ci siano delle controindicazioni ed è totalmente vietata l’assunzione fai da te. Il Professor Sorrentino ha sempre specificato che molto spesso le situazioni vengono valutate con superficialità ed è necessario affidarsi a professionisti qualificati. Tra le cause per cui questo professionista si è battuto c’è anche quella contro la marijuana, considerata da lui un elemento molto pericoloso soprattutto per i più giovani.

