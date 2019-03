DICE DI SI’ DOPO 40 ANNI/ A 74 anni lui e 72 lei, finalmente si sposano

Ci ha pensato un bel po’ prima di dire sì, la bellezza di 40 anni. Lui, invece, non si è arreso mai, continuando a chiederle di sposarlo una volta all’anno per tutti i 40 anni. Finalmente, alla bella età di 72 anni lei e 74 lui, ha ceduto e si sono sposati. Della serie: l’amore vince sempre. O: la pazienza non ha mai fine. Sono due inglesi, Colin Jones e Pauline Young, che si sono conosciuti quando i loro rispettivi figli andavano alle stesse vacanze di gruppo. L’amore tra i due scoppiò immediatamente tanto che nel 1976 aprirono insieme un B&B prima nel Galles poi a Malta per “rimanere sempre insieme”. Ma di sposarsi lei non ci ha mai pensato. E’ stata lei l’ultima volta a chiedergli di sposarla, invertendo i ruoli e lasciando di stucco l’anziano uomo. In modo bizzarro, la donna da tempo vive in una casa di riposo in Inghilterra mentre lui continua a mandare avanti il B&B a Malta, proprio adesso che finalmente si sono sposati.

UN AMORE DURATO 40 ANNI

A essere maliziosi, uno potrebbe pensare che proprio la lontananza ha fatto decidere l’anziana donna a sposarsi. In tutti questi anni di convivenza, raccontano, il tempo da passare insieme non era molto: un’ora prima di cominciare il lavoro per poi rivedersi alla sera. Con gli anni Pauline ha cominciato a soffrire di una grave sindrome sconosciuta, che l’ha resa sempre più vulnerabile tanto da doversi trasferire in una casa di cura tre anni fa, dove lui le fa regolarmente visita. Il matrimonio si è tenuto ovviamente a San Valentino, in una chiesa metodista, poi i festeggiamenti nella casa di cura. Il coronamento di una storia d’amore lunga decenni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA