Dr Shiva Ayyadurai, chi è/ Teorie complottiste coronavirus: da vitamina a Bill Gates

Dr Shiva Ayyadurai si sta ritagliando uno spazio importante nel “fantastico” mondo delle teorie complottiste e delle bufale ai tempi del coronavirus. Da giorni sta circolando nel nostro Paese un’intervista che ha suscitato grande interesse negli Stati Uniti. Lo scienziato e businessman di origini indiane, che da anni vive negli Usa, ha parlato del coronavirus a “The Next News Network”, spiegando che è una sorta di complotto dei “poteri forti” per obbligare il mondo intero ad un vaccino. A differenza di molti altri personaggi, Dr Shiva fa nomi e cognomi: cita infatti Hillary Clinton e Bill Gates, ma fa anche riferimento a Big Pharma e non esclude neppure l’immunologo Anthony Fauci. Queste persone e aziende farebbero parte di un “deep state” che vuole trarre profitto dall’emergenza coronavirus imponendo il vaccino obbligatorio per il mondo intero. Dr Shiva Ayyadurai ne parla con una narrazione affascinante che però non trova riscontri nella realtà. Peraltro, non è nuovo a polemiche e discussioni di questo tipo.

DR SHIVA, CHI È E LE TEORIE COMPLOTTISTE SU CORONAVIRUS

Dr Shiva Ayyadurai sostiene che per superare il coronavirus bisogna seguire semplicemente una cura a base di vitamina C. Ma questa teoria è stata subito smentita dalle stesse aziende produttrici, oltre che da medici qualificati. Inoltre, aveva suggerito a Donald Trump di non procedere con alcuna misura di contenimento e lockdown, ritenendo inutili le restrizioni. Tutte queste dichiarazioni gli sono valse un paragrafo sulla sua pagina Wikipedia che ha come titolo “Disinformazione Covid-19”. Ma Dr Shiva Ayyadurai, come se non bastasse quanto dichiarato in merito all’emergenza coronavirus, era finito al centro di numerose polemiche perché si era attribuito addirittura la paternità dell’invenzione della posta elettronica. Ma in realtà fa riferimento a studi e documenti sulla creazione della nota e-mail risalenti a dieci anni prima che non sono attribuibili a lui. Un personaggio controverso il Dr Shiva Ayyadurai.



