Draghi all’Ocse, diretta video discorso/ I temi del vertice: Ucraina, Africa, energia

MARIO DRAGHI ALL’OCSE, DISCORSO IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Questa mattina il Presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà con il discorso di apertura al vertice OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in quanto l’Italia presiede la riunione del Consiglio Ministeriale OCSE con vicepresidenti di turno Messico e Norvegia.

Il tema del vertice che durerà per tutto il giorno è dettato dal titolo scelto dagli organizzatori, “Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile”. Il programma di giornata per il Premier Draghi è già scandito: arrivo alle ore 9.30 presso la sede dell’OCSE a Parigi, mentre alle ore 10 è scattata l’apertura ufficiale della riunione del Consiglio. A seguire l’intervento del Presidente Draghi con possibilità di seguirlo, come sempre, in diretta video streaming sui canali social di Palazzo Chigi e sul canale YouTube della Presidenza del Consiglio. Chiude la giornata, la consueta foto opportunity con tutti i leader presenti al vertice OCSE.

TUTTI I TEMI DEL VERTICE OCSE CON DRAGHI

La riunione odierna presieduta dal Premier Draghi è stata preceduta ieri sera dalla breve cena di lavoro del Presidente del Consiglio all’Eliseo con il Presidente francese Emmanuel Macron: sul tavolo gli stessi punti all’ordine del giorno nel Consiglio ministeriale OCSE.

La guerra in Ucraina, il futuro sostenibile dell’economia occidentale (e non), ma anche la grave crisi alimentare del grano, la crisi energetica e la rincorsa alle rinnovabili, fino al tema Africa con tutti gli annessi problemi latere in un mondo sempre più in tensione per le gravi crisi che lo attraversano. Come scrive l’organo internazionale nel suo ordine del giorno, i leader assieme ai ministri delle Finanze, Economia, Affari Esteri, Commercio dei Paesi membri OCSE «discuteranno delle implicazioni della guerra in Ucraina, il rafforzamento della prevenzione delle pandemie, il commercio e la sostenibilità ambientale». Presenti tra gli altri al vertice presieduto dall’Italia di Draghi anche presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente dell’Unione Africana, il presidente del Senegal, Macky Sall. Per l’Italia presenti assieme al Premier anche i Ministri Luigi Di Maio (Esteri) e Daniele Franco (Economia).

