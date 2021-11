Draghi bacchetta Ue: “Sbarchi insostenibili”/ Video: “Serve un accordo sui migranti”

Ieri si è tenuta la conferenza stampa con Francia, Germania e Libia al termine del lavori della Conferenza Internazionale sulla Libia, Mario Draghi ha lanciato un messaggio all’Unione Europea. Il primo ministro italiano ha invocato un intervento sull’emergenza migranti: «Questi sbarchi continui sull’Italia rendono la situazione insostenibile, l’Ue deve trovare un accordo».

Nel corso del suo intervento, Mario Draghi ha spiegato: «Il riaccostamento delle posizioni italiane e francesi riflette esattamente il riaccostamento tra le autorità della Libia: se non si va d’accordo, non si aiuta la Libia. Questo è il motivo principale per cui le nostre posizioni si sono molto ravvicinate».

DRAGHI: “UE, SERVE UN ACCORDO”

«L’Ue deve trovare un accordo su questo fronte, noi stessi dobbiamo riuscire ad investire di più in Libia, a spendere più denari in Libia per aiutare i libici a rendere queste migrazioni più umane. La Libia però è anche un Paese di passaggio», ha spiegato Mario Draghi nel corso del suo intervento, mettendo in risalto che «il terzo pilastro della stabilità libica è l’economia, è importante avere un bilancio unico, bisogna consolidare la Banca centrale». Il quarto pilastro, infine, è quello dei diritti umani per i quali bisogna essere consapevoli che la situazione «va affrontata insieme»

