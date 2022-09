Draghi risponde a studente: gli aveva inviato tesina su di lui/ “Spero di ispirarti”

Mario Draghi risponde ad uno studente dopo che quest’ultimo gli aveva inviato una tesina su di lui. A rivelarlo è stato proprio il fortunato, di nome Alessio, su Twitter. “Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta. Ora sono contentissimo”, ha scritto. A corredo la foto della lettera.

Il contenuto della risposta del Premier è diventata immediatamente virale. “Caro Alessio, mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina e ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione”, così è apparso innanzitutto onorato di questo omaggio. Poi ha voluto parlargli di sé e dell’importanza che lo studio ha avuto nella sua vita.

Draghi risponde a studente: gli aveva inviato tesina su di lui. La lettera pubblicata su Twitter

“In ogni fase della mia vita ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro”, così va avanti la risposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi ad uno studente che gli aveva inviato la sua tesina su di lei. “I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca”. E conclude: “Un caro saluto, con un affettuoso augurio di ogni successo”.

La risposta del Premier è in pochi minuti diventata virale, collezionando migliaia di like e commenti su Twitter. Non è la prima volta, però, che ciò avviene. Anche in passato Mario Draghi aveva avuto il piacere di confrontarsi con alcuni studenti che gli avevano scritto, anche in merito a tematiche politiche.











