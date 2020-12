Dragonheart Il destino di un cavaliere/ Su Italia 1 il film con Christopher Masterson

Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere va in ondasu Italia 1 oggi, lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 16:10. Si tratta del secondo capitolo dell’omonima Saga cinematografica realizzato nel 2000 negli Stati Uniti d’America dalla United International pictures. La regia è stata affidata a Doug Lefler, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Shari Goodhartz, il montaggio è stato eseguito da John M. Taylor mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark McKenzie. Nel cast sono presenti Christopher Masterson, Harry Van Gorkum, Rona Figueroa, Matt Hickey, Tom Burke e John Woodnutt.

Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere, la trama del film

In Dragonheart 2 Il destino di un cavaliere Bowen ormai prossimo alla morte decide di far ritorno alla caverna dove aveva passato gran parte del proprio tempo insieme al suo amico drago e qui scopre una cosa incredibile ossia la presenza di un uovo drago ancora intatto. Questo significa che i draghi non si siano ancora estinti e che quindi c’è ancora speranza per il regno. Bowen essendo conscio dell’importanza di questa sua scoperta, decide di affidare ad un suo caro amico l’uovo. Molti anni più tardi un giovane stalliere di nome Geoff inizia a collaborare con il monastero occupandosi della pulizia delle stalle e di tante altre mansioni.

Il ragazzo ha dovuto fare i conti con la realtà dei fatti ed in particolar modo ho dovuto mettere da parte il sogno di diventare un cavaliere. Tuttavia, la vita per lui sta per presentargli un’incredibile sorpresa in quanto scopre nelle segrete stanze del monastero l’esistenza del giovane drago che nel frattempo è nato da quell’uovo salvato da Bowen.

Dopo l’iniziale stupore per quella scoperta, il giovane stalliere inizia ad intrattenere un importante rapporto di amicizia con il drago ed infatti i due trascorrono gran parte del tempo insieme seppur il drago deve restare all’interno delle mura del monastero. Poco alla volta però lo stalliere riesce ad ottenere il permesso per condurre il giovane drago all’esterno della struttura e fargli apprezzare tutte le meraviglie del mondo esterno.

Nel frattempo, in quella regione sta per arrivare dalle lontane terre orientali un’imperatrice insieme ad un suo valente maestro di armi per impedire che si realizzi una profezia secondo la quale il male si risveglierà a causa del cuore di un drago. Siccome quel drago presente all’interno del monastero è l’unico sopravvissuto della propria specie, sarà chiamato in ballo in un’incredibile avventura nella quale il giovane stalliere dimostrerà di avere tutte le competenze e soprattutto il coraggio necessario per poter diventare un valido cavaliere al servizio del popolo e della giustizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA