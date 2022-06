Dritto e Rovescio, 23 giugno 2022/ Anticipazioni e ospiti: morte Cloe Bianco e…

Dritto e Rovescio, le anticipazioni del 23 giugno 2022

Questa sera, giovedì 23 giugno 2022, andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 circa l’ultima puntata di Dritto e Rovescio. Il programma vede alla conduzione il giornalista Paolo Del Debbio il quale farà ritorno in studio dopo una settimana di pausa. Ma quali saranno i principali argomenti al centro dell’ultimo appuntamento stagionale? Secondo le anticipazioni, al centro della puntata non si potrà non dedicare ampio spazio alla scissione del Movimento 5 Stelle. A questo andranno poi ad aggiungersi altri argomenti caldi del momento come il fenomeno delle baby gang e i diritti Lgbtq+ in Italia.

L’addio di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle ha rappresentato un punto cruciale nella storia del partito e questa sera, al centro di Dritto e Rovescio, il padrone di casa non potrà non commentare quanto accaduto e che ha coinvolto anche altri esponenti del Movimento. Le anticipazioni della serata riferiscono anche un approfondimento sul tema del reddito di cittadinanza, nelle ultime settimane diventato argomento centrale di dibattito politico e pubblico.

Gli ospiti di Dritto e Rovescio e come vederlo in streaming

Quelli finora illustrati non saranno i soli temi al centro dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, in onda nel prime time di Rete 4 oggi, 23 giugno 2022. La violenza tra i giovani dilaga sempre di più e questo ha portato inevitabilmente ad una riflessione sul ruolo e sul peso delle baby gang in Italia. Si tornerà poi a parlare anche di diritti Lgbtq+ con un focus sul recente caso di cronaca, la morte di Cloe Bianco, donna trans il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto in un furgone nel bellunese.

Di questo e di molto altro ancora se ne discuterà con i numerosi ospiti del programma di Rete 4: Antonio Maria Rinaldi, Paola De Micheli, Massimo Mallegni, Marta Collot, Barbara Lezzi, Daniela Santanché, Gianfranco Librandi e Monica Cirinnà. La trasmissione potrà essere seguita non solo in diretta tv su Rete 4 ma, in contemporanea, anche in live streaming su Mediaset Infinity nella pagina del sito dedicata alle dirette o in alternativa attraverso l’app per tablet e smartphone per poterne godere della visione anche in mobilità.

