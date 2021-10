Drupi, perché Giampiero Anelli si fa chiamare così?/ “In una recita all’oratorio…”

Drupi, al secolo Giampiero Anelli, è nato a Pavia nel quartiere di Santa Teresa. “Mi ha cresciuto mia mamma, mancata pochi anni fa, quando ne aveva 98. Mio padre, che faceva il sommergibilista, è morto quando avevo un anno. Per me il papà è una fotografia, non ho nessun ricordo di lui”, ha raccontato lo scorso anno a La provincia pavese. Il nome d’arte è nato durante la sua infanzia, anche se l’artista pavese ci tiene a precisare che si tratta di un soprannome: “È un nomignolo che mi è rimasto appiccicato da quando ero bambino. Abitavo nel quartiere Santa Teresa, in una recita per il teatrino dell’oratorio avevo impersonato un folletto del bosco che si chiamava Drupi”. E ha aggiunto: “Evidentemente la mia interpretazione piacque, la gente di Pavia e provincia mi vedeva in giro, si ricordava di me e del mio personaggio. E cosi Drupi è rimasto”.

Giampiero Anelli, in arte Drupi, è nato e cresciuto a Pavia: “Non ho mai sentito il bisogno di scappare da questa città. Pavia è un posto dove mi piace sempre tornare, non potrei fare a meno della sua tranquillità”, ha raccontato a La provincia Pavese. Ed è proprio sulle sponde del Ticino che è iniziata la sua carriera: “Avevo un gruppo, le ‘Calamite”, scimmiottavamo i Beatles: era un modo per divertirsi, per stare insieme, e soprattutto per attirare le belle ragazze. Era la fine degli anni Sessanta e a Pavia c’erano centinaia di locali in cui si suonava dal vivo”. La svolta è arrivata nel 1972 con “Vado via”, scritta da Enrico Riccardi e Luigi Albertelli, originariamente pensata per Mia Martini: “Due amici compositori hanno pronto un brano adatto a Mia Martini, ma hanno bisogno di qualcuno che lo canti per incidere un provino e poi farglielo ascoltare. Chiedono a me. Mimì quando sente la canzone è entusiasta, ma pochi giorni prima di andare a Sanremo cambia idea“, ha raccontato a Libero Quotidiano, e così a Sanremo andò Drupi.

