Drusilla Foer, chi è?/ “Un personaggio, una donna molto diretta e…” (#CR4)

Attrice, cantante e icona di stile indiscussa: Drusilla Foer torna a CR4 – La Repubblica delle Donne dopo il successo del suo tour teatrale dal titolo “Eleganzissima”. Prossimamente, la vedremo invece nei principali teatri italiani con lo spettacolo Venere Nemica, tratto dalla favola di “Amore e Psiche” in prima assoluta. Il pubblico ha già potuto apprezzarla come editorialista su Canale 5 nel programma Matrix Chiambretti, come giudice di Strafactor, il reality parallelo di X – Factor, e nel film Ferzan Özpetek, “Magnifica Presenza”. Oggi è invece un’icona di stile amatissima sui social, dove, fino allo scorso agosto, ha risposto alle domande dei suoi follower in una rubrica dal titolo Toc Toc Dru. Ma qual è il segreto del successo di Drusilla Foer? “Io non mi interrogo mai sul perché piaccio, quanto sul perché non piaccio, cosa c’è di sbagliato in me al massimo”, spiega l’attrice a Luigi Rizzo per Night Guide. “Non parlerei di mistero, piuttosto di semplicità. Al giorno d’oggi forse manca la semplicità, l’essere diretti, generosi nel racconto”.

DRUSILLA FOER: “PER AVERE SUCCESSO BISOGNA ESSERE…”

Secondo Drusilla Foer, la strada del successo passa soprattutto dalla spontaneità. Per queste ragioni è importante “aprire le porte alla croccantezza, all’allegria, alla simpatia, ma aprire le porte anche a tematiche più profonde che hanno a che fare con quello che siamo, che speriamo e in quello che crediamo”. Nell’intervista concessa a Night Guide, il volto di CR4 – La Repubblica delle Donne dice che per avere successo “non serve essere solo noiosamente brillante, ma bisogna mostrare anche la parte fragile con le sue storie meno luccicanti”. Tutto, però, ha sempre origine dal legame che riesce a instaurare con le persone sul palco e dietro le quinte: “quando ho lavorato con artisti in televisione o il teatro, mio habitat naturale, ho sempre ricercato il rapporto con le persone e questo crea un ponte con gli altri che la gente forse apprezza”. Del resto, si definisce come “un personaggio, una donna molto diretta e credo – conclude – anche generosa”.

DRUSILLA FOER: “I MUSICAL? UN’OCCASIONE PER RACCONTARSI”

Con il recital dal titolo “Elenganzissima”, spettacolo che ha scritto e interpretato, Drusilla Foer ha ottenuto un successo senza precedenti. Il nome,in particolare, ha origine dalla lettera che le ha inviato una sua ammiratrice, che le ha chiesto dei consigli per diventare proprio come lei, “eleganzissima”. Per l’attrice, dal 16 gennaio al Teatro Leonardo di Milano con il nuovo spettacolo, Venere Nemica, “i recital sono un’occasione di narrazione” e “nascono dall’esigenza di raccontarsi” alla luce delle esperienze vissute. Ed è così anche per lei: “ho avuto una vita fortunata, ho avuto una educazione che mi ha permesso di liberarmi dal pregiudizio, antiborghese, che mi ha permesso di affrontare tutti i periodi della mia vita, le persone che ho incontrato e le città dove ho vissuto, diversissime tra loro”, spiega il popolare volto di Cr4. “Tutto ciò mi ha permesso di vivere una vita vera, divertente, interessante e anche emotiva, intensa e impegnativa ovviamente”.



