Drusilla Foer/ “Chiambretti, mi piacerebbe che mi entrasse dentro…” (#Cr4)

Arrivato il momento anche per Drusilla Foer di rilasciare alcune dichiarazioni. Dopo il consueto stacchetto usato a mo di sigla per il suo arrivo a CR4 – La Repubblica delle Donne, la più elegante delle ministre ha infatti lamentato di essere una delle poche a non venire intervistata dal padrone di casa. Messo alle strette, Piero Chiambretti si è ritrovato però ad essere guidato in tutto e per tutto da Drusilla, che di contro ha sganciato anche qualche battuta più o meno divertente. “Mi piacerebbe tanto che lei mi facesse un’intervista, qualche volta. Mi piacerebbe tanto che lei cercasse un po’ di entrarmi dentro”, ha esordito la Foer. Quando il conduttore ha cercato di frenarla, avendo capito il doppio senso, si è limitata a rispondere “Chiambretti. Le ci vorrebbe una scala”. Il siparietto è continuato con domande cadute a vuoto, che la stessa Drusilla ha richiesto le venissero poste, per poi stoppare subito e continuare con il suo monologo. Clicca qui per guardare il video di Drusilla Foer.

Drusilla Foer, Cr4 La Repubblica delle donne: l’odio in rete

L’odio in rete è una piaga da combattere? Ne è sicura Drusilla Foer, ospite a Cr4 La Repubblica delle donne, che ha scelto di prendere parte all’iniziativa Odiare Ti Costa e dire la sua in merito agli haters, agli insulti online e all’aggressione in rete. Il progetto dell’associazione Pensare Sociale ha coinvolto la nota madame della televisione per lanciare un importante messaggio: tutto ciò che si dice, in positivo e in negativo, ha una conseguenza. “Il bene, l’amore, l’affetto, la civiltà, la comprensione sta ovunque, va ovunque. Ma va ovunque purtroppo anche il male, l’odio, l’aggressività. La rete è diventata uno dei luoghi dove più gira indisturbata questa modalità di rispondere. Aggressioni vere, verbali, che hanno anche delle ripercussioni interiori”, dice Drusilla. Per questo è convinta che ora più che mai sia necessario avere delle regole, in grado di frenare questo fenomeno e impedirgli di crescere indisturbato. Si può dire tutto, ma in modo civile, sottolinea Drusilla, mentre “la violenza non funziona mai” e questo vale sia per l’aggressione verbale che quella fisica. Clicca qui per guardare il video di Drusilla Foer. Non è la prima volta che la Foer prende parte ad un’iniziativa contro la violenza e in particolare a favore della tutela delle donne. Lo scorso mese ha partecipato infatti all’iniziativa di Sorgenia per dire stop alla violenza sulle donne e regalare energia alla ventina di case di accoglienza per donne matrattate che si trovano nel nostro territorio, associate al Coordinamento Nazionale della Comunità di Accoglienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA