Dua Lipa in abito da “sposa” divide i fan/ “Perché sei vestito di bianco?”

La stagione dei matrimoni è iniziata. Lo ha annunciato Dua Lipa pubblicando su Instagram una serie di scatti in cui indossa un abito di pizzo bianco. “Wedding season” ha scritto tra due fiocchi rosa, facendo intendere che l’occasione per cui ha voluto indossare il visto abito sia proprio un matrimonio. Il look di Dua comprendeva un vestito, guanti e stivali della collezione autunno 2022 di Bottega Veneta (la prima dal nuovo direttore creativo Matthieu Blazy) e una borsa non ancora in vendita sempre del marchio. La cantante ha anche sfoggiato un paio di occhiali da sole. Il bon ton dei matrimoni vuole che solo la sposa indossi l’abito bianco: “Se è il tuo matrimonio, dovresti smetterla adesso. Se non è il tuo, perché sei vestito di bianco?” e “Il vestito bianco, ma non è il suo matrimonio?!”, hanno notato alcuni fan. Secondi altri l’abito non è bianco ma lilla.

Poco dopo aver pubblicato queste foto, Dua Lipa ha sfilato in passerella per la sfilata haute couture autunno 2022 di Balenciaga a Parigi. Per quell’occasione ha indossato un mini abito giallo monospalla con lungo strascico. Dopo la fine della sua relazione con Anwar Hadid, la popstar sembra essere single. Era il giugno del 2019 quando la cantante e il modello venivano avvistati per la prima volta. Poi ad agosto, la prima foto su Instagram. “Stiamo costruendo splendidi ricordi, che intendiamo tenere per noi. Quando siamo insieme, e qualcosa ci diverte, le condividiamo con i nostri fan. Ma siamo molto riservati, e non mostreremo mai tutto di noi. Voglio essere felice, senza curarmi dell’opinione degli altri”, aveva detto Dua Lipa in un’intervista a British Vogue, nel febbraio 2021. Poi a dicembre la conferma della rottura: “La coppia ha deciso di porre un freno alla sua storia d’amore perché viaggiare così tanto ed essere separati si sta rivelando difficile”, ha affermato People.

