Dua Lipa/ Video, Physical sbarca anche al Festival di Sanremo 2020

Sarà Dua Lipa la prima superospite internazionale di Sanremo 2020: la cantante londinese è attesta sul palco dell’Ariston oggi, venerdì 7 febbraio, per una performance esclusiva per l’Italia. Probabile che canti il suo ultimo successo Physical che in pochi giorni ha collezionato oltre 13 milioni di visualizzazioni su Youtube. La sua ultima apparizione pubblica risale ai Grammy Award di Los Angeles, cerimonia chicchissima anticamera degli Oscar: Dua si è presentata sul red carpet con un look ispirato ai mitici anni Novanta firmato da Vivienne Westwood, con una gonna al ginocchio e un top bianco di seta estremamente sexy. In passerella la Lipa era accompagnata dal fidanzato Anward Hadid, fratello delle supermodelle Gigi e Bella: la coppia si è messa in posa per i fotografi e per i social network, sembrando più affiatata che mai. La stessa cantante, a fine serata ha postato uno scatto mano nella mano con il suo compagno, accompagnato dalle parole Angel Energy, l’energia dell’angelo, a testimonianza del fatto che la sua relazione con Anward Hadid va a gonfie vele. Prima ancora, Dua era stata ospite dell’Ellen Show, talk americano di moda e gossip condotto da Ellen DeGeneres: insieme alla presentatrice, la cantante si era cimentata in una candid camera ai clienti di un supermercato ai quali aveva cantato le sue canzoni più famose, camuffata da una parrucca e occhiali da vista. Dopo l’ospitata di venerdì sera a Sanremo, per rivederla in Italia bisognerà aspettare la primavera: Dua Lipa si esibirà infatti in uno show attesissimo il 30 aprile al Mediolanum Forum di Milano.

Dua Lipa, una vacanza piccante a Miami

Dua Lipa e il suo fidanzato sono reduci da una vacanza piccante a Miami: scatti bollenti, baci spinti, effusioni in pubblico e carezze a favore di telecamera hanno scatenato i giornali di gossip e i paparazzi di mezzo mondo. Recentemente la Lipa ha lanciato il suo nuovo singolo, Physical, che anticipa l’uscita dell’ultimo album Future Nostalgia, atteso per il 3 aprile: in appena una settimana il video del pezzo ha superato gli 11 milioni di visualizzazioni, attirando l’attenzione soprattutto del mondo della moda. In particolare perché nella clip l’ex modella britannica indossa i denim da lei stessa creati per Pepe Jeans London, in una capsule collection andata letteralmente a ruba: otto diversi look che hanno confermato il suo talento anche come designer. A far parlare è stata anche la manicure mostrata da Dua Lipa su Instagram: un look flame, con fiamme supercolorate e scintillanti diventate già di tendenza tra le teenager di tutto il mondo.

Video, Physical di Dua Lipa





