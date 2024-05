Ducati Monster Ayrton Senna/ L’edizione speciale della naked a 30 anni dalla morte del mito

In occasione del Gp di Imola di Formula 1 che si correrà questa domenica, Ducati ha deciso di ricordare e celebrare il mito Ayrton Senna, presentando una edizione speciale della sua Monster, la naked più famosa d’Italia. A 30 anni esatta dalla scomparsa del pilota brasiliano, che morì proprio sul circuito di Imola dopo un terribile impatto alla Tamburello, Borgo Panigale ha alzato il velo sull’edizione speciale della Monster alla presenza anche di Claudio Domenicali, il presidente e amministratore delegato di Ducati, nonché di Gigi Dall’Igna, direttore di Ducati Corse e altri vertici del gruppo.

Presente anche Francesco Bagnaia, il campione del mondo delle MotoGp, ed Enea Bastianini. Forte il richiamo al mito Ayrton Senna, a cominciare da una livrea gialla con inserti verdi e blu che richiamano il casco del brasiliano nonchè la bandiera verdeoro. Colorazione che troviamo anche in alcuni dettagli sul serbatoio, ma anche sui cerchi, che sono di base nera, quindi sul parabrezza.

DUCATI MONSTER AYRTON SENNA: LA SELLA BLU E LE PINZE DEI FRENI GIALLE

Splendida la sella, che viene presentata di colore blu, mentre la pinza del freno anteriore a firma dei bergamaschi di Brembo, è di colore giallo Senna. Ovviamente si tratta di un piccolo gioiello che sarà costruito in tiratura limitata, solamente 341 unità, e tutte numerate con tanto di targhette riconoscibili. Ma perchè 341 unità?

Tre sono i titoli mondiali vinti da Ayrto Senna in Formula 1, mentre 41 sono le vittorie dell’asso brasiliano nella massima serie, di conseguenza da qui è nata l’idea di realizzare 341 unità. Novità anche sotto la carena, visto che la Monster Senna risulta essere più prestazionale rispetto a quella di serie, grazie ad un peso che è diminuito di 4 chilogrammi. Presenti le sospensioni Ohlins, più leggere di mezzo chilo rispetto a quella classica, mentre i cerchi sono in alluminio, altri due chili eliminati.

DUCATI MONSTER AYRTON SENNA: LA LIMITED EDITION DOPO LA DUCATI 916

Non è la prima volta che Ducati e Senna compaiono sulla stessa moto visto che in passato venne realizzata la Ducati 916 Senna, esattamente nel marzo del 1994, a poche settimane dalla sua tragica morte. In quel caso la due ruote non venne realizzata con i classici colori giallo, verde e blu, ma in uno splendido grigio brillante, quasi a specchio, con tanti di cerchi in lega rossi. Il progetto dopo la morte venne messo in stand by poi ripreso nel dicembre del 1994 quando vennero realizzati 300 esemplari, più altre due serie con altre 300 unità.

“Ayrton Senna è stato e rimarrà per sempre un’icona – ha commentato Domenicali – una leggenda dello sport, una persona straordinaria, ma anche un appassionato motociclista, che desideriamo omaggiare con un’edizione speciale di uno dei modelli più iconici della nostra gamma: il Monster. Senna è stato uno dei primissimi proprietari del Monster 900 e ha rappresentato alla perfezione i valori di questa moto: stile, audacia e divertimento. Il Monster Senna è una dimostrazione di quanto siamo onorati di poter definire Ducatista un campione di questo incredibile livello”.











