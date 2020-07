DyaDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni dal 6 al 10 luglio: il ritorno di Polen…

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 6 AL 10 LUGLIO

E’ arrivato il momento per i fan di Can Yaman di rivedere l’amato attore turco nelle nuove puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno al via oggi pomeriggio su Canale5. Alla luce della programmazione Mediaset sembra proprio che la rete non punterà sulle doppie puntate della serie turca come accaduto in passato e quindi i fan dovranno accontentarsi dei mini episodi in onda nel primo pomeriggio di Canale5 e con le mini evoluzioni delle storie dei suoi protagonisti. Can ha rischiato di perdere la sua licenza di fotografo e il suo posto nell’associazione ma alla fine tutto si è risolto anche se questo ha portato Sanem a scoprire che il vero cattivo di questa favola non era lui bensì suo fratello Emre. Quest’ultimo ha rotto con Aylin rea di aver agito alle sue spalle mentre Cey Cey ha perso la testa per Ayhan che, al momento, non sembra ricambiare.

CAN E SANEM FINALMENTE INSIEME IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO?

Le cose andranno meglio nelle nuove puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno? Le anticipazioni rivelando che per Cey Cey non c’è ancora speranza visto che la sua bella Ayhan ha mille cose da fare a cominciare dai suoi affari con Muzzafer. Dall’altro lato abbiamo Leyla sempre più vicina ad Emre proprio mentre Can si interessa alla situazione del fratello su richiesta di Aylin organizzando un incontro per i due ignaro dei veri motivi che li hanno portati allo scontro. E infine, ecco Sanem. La giovane finalmente deciderà di dire tutta la verità a Can parlando di quello che prova per lui ma una volta arrivata a casa sua ecco che si trova davanti Polen. Cosa farà a quel punto?



