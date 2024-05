È morto Dimitri Iannone, concorrente del primo Collegio su Rai 2/ Tragico incidente a Villa Literno

È morto a soli 24 anni, in un incidente stradale, Dimitri Iannone, concorrente della prima edizione de Il Collegio, reality di Rai 2. Lo schianto è avvenuto a Villa Literno, in Campania: insieme a lui hanno perso la vita anche altri due giovanissimi, una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 23. I tre giovani erano a bordo di una 500 Abarth che si sarebbe scontrata frontalmente con una 500 X, con a bordo una coppia di 54enni, entrambi rimasti feriti. I ragazzi sono morti sul colpo mentre un quarto passeggero della Abarth è rimasto ferito.

L’incidente di Dimitri Iannone, come spiega Today, è avvenuto poco prima dell’alba nei pressi dello svincolo della Nola-Villa Literno. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita ai tre giovani, tra i quali c’era appunto il concorrente della prima edizione de Il Collegio. Una delle auto era al centro della carreggiata mentre l’altra è finita fuori strada dopo lo scontro. Entrambe sono ora sotto sequestro mentre sui corpi delle giovani vittime è stata disposta l’autopsia.

Morto Dimitri Iannone, il dolore sui social

Dimitri Iannone ha partecipato alla prima edizione de Il Collegio: all’epoca aveva diciassette anni e si fece subito amare dal pubblico, facendosi notare come ragazzo educato e a modo. Sui social ora in tanti piangono la sua prematura scomparsa: tra questi c’è Marika Ferrarelli, che come lui partecipò al programma di Rai 2. La ragazza, sotto shock come tutti i compagni “di corso”, ha scritto: “Quanti momenti condivisi insieme… Ciao Dimi“.

Sui profilo social ufficiale di Dimitri Iannone, i fan sono sconvolti: “Il papà nella presentazione del Collegio disse che viveva solo per lui, non oso immaginare il loro dolore in questo momento. Riposa in pace” scrive un fan. Ancora un’altra follower scrive: “Ho visto Il collegio e ricordo la lettera dei tuoi genitori a cui mancavi da morire e non vederti in camera tua li faceva stare male. Non oso immaginare il dolore che stanno provando. Riposa in pace”.

