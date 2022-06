“Ecco la guida per abortire negli Usa (anche illegalmente)”/ Il vademecum del NY Mag

Il dibattito sull’aborto procede spedito negli Usa, tra sentenze e proteste. Nelle ultime ore si è acceso il dibattito attorno al New York Magazine, media di spicco del panorama a stelle e strisce. Il motivo? La guida per abortire con istruzioni su modi e tecniche per interrompere la gravidanza. Anche violando la legge, precisa La Verità.

Si tratta di un vero e proprio manuale per l’aborto che si dedica alle varie soluzioni “Stato per Stato”. La guida è stata scritta dalla giornalista Camilles Squires con l’introduzione di Irin Carmon, nota collaboratrice della Cnn e già autrice di un saggio su Ruth Bader Ginsburg, la nota giudice progressista della Corte Suprema venuta a mancare nel 2020.

LA GUIDA PER ABORTIRE NEGLI STATES

Il manuale pubblicato dal New York Magazine è lo stesso che era già stato realizzato cinquant’anni fa, nel 1972, prima dell’emanazione della Roe vs Wade, sentenza che aprì la strada all’aborto legale. La guida è stata aggiornata, naturalmente, e indica alle gestanti e future gestanti come raggiungere centri che effettuino l’interruzione di gravidanza, ma anche come ottenere le pillole abortive. La guida è stata realizzata con una suddivisione in tre sezioni, con tanto di mappe e illustrazioni. Come dicevamo, ci sono anche indicazioni per violare la legge: l’inserto, infatti, spiega come eludere le norme “quando si intende abortire trovandosi in una giurisdizione che protegge la vita umana prenatale”. Nell’articolo pubblicato sul NY Mag, Irin Carmon ha sottolineato che l’articolo non vuole offrire una consulenza medica ma un “percorso per comprendere le tue opzioni e responsabilità con una guida completa per abortire negli Stati Uniti adesso”. Per raggiungere la più ampia platea possibile, saranno sfruttati “gli annunci digitali a pagamento sulle piattaforme di social media”. Una mossa destinata ad alimentare ulteriormente il già vibrante dibattito sull’interruzione di gravidanza negli States…

