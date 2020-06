ECOBALLE ISOLA D’ELBA/ Iene “Rischio disastro ambientale con microplastiche in mare”

Pubblicità

Ecoballe all’isola d’Elba: cronaca di un disastro ambientale. Così si intitola l’inchiesta de Le Iene Show realizzata da Luigi Pelazza, in onda oggi su Italia Uno a partire dalle 21:10. Lo storico inviato della trasmissione Mediaset ha deciso infatti di immergersi nelle acque del golfo di Follonica, tra l’Elba e la costa toscana, dove una nave 5 anni disperse in mare migliaia di tonnellate di plastica sotto forma di ecoballe. Con questo termine ci si riferisce a quelle grosse balle di rifiuti pressati, destinate a essere smaltite nei termovalorizzatori per la produzione di energia. Il costo di quello sversamento in mare? Difficile da quantificare per la sua portata: per i pesci che popolano quell’area protetta si è trattato di una tragedia che gli sta costando la vita, ma anche i cittadini ci stanno rimettendo milioni di euro.

ECOBALLE ALL’ISOLA D’ELBA: IENE, “RISCHIO DISASTRO AMBIENTALE CON MICROPLASTICHE IN MARE”

Luigi Pelazza de Le Iene Show ha sfidato la corrente e la difficoltà di muoversi in mezzo ai rifiuti depositati in fondo al mare e ha visto da vicino i danni compiuti dalla dispersione delle ecoballe all’isola d’Elba. Ad accompagnare l’inviato nella sua esplorazione c’era anche Chiara, biologa marina, perché – per dirla con le parole dello stesso Pelazza – “se da una parte è vero che il problema sulle coste è grave e sotto gli occhi di tutti, dall’altra è anche vero che la plastica che rimane in mare si frammenta sempre di più, creando uno scenario ancora peggiore per chi in quell’acqua ci vive: i pesci”. La biologa marina in tal senso spiega: “Potremmo rischiare anche un disastro ambientale perché andrebbero a disperdersi nel mare le famose microplastiche”. Come si può intervenire perché questo non avvenga? Si può ancora fare qualcosa per salvare le acque dell’Elba e della costa toscana?



