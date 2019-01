Fattura elettronica/ È caos: Codacons e commercialisti protestano, Agenzia Entrate “tutto regolare”

Dal primo gennaio 2019 è entrata in vigore la fattura elettronica tanto attesa e che ha ufficialmente mandato in pensione la versione cartacea per fare spazio a quella telematica. L’intento primario del fisco era essenzialmente quello di recuperare risorse sul fronte dell’evasione fiscale. Solo nei primi quattro giorni del nuovo anno, come riferisce Il Giornale nell’edizione online, sono state oltre 2,8 milioni le fatture elettroniche emesse con il nuovo metodo. Ad essere però sin da subito con il piede di guerra sono state le associazioni di categoria che hanno prontamente puntato il dito contro il nuovo piano fiscale. In particolare il Codacons ha denunciato: “È caos fiscale generato dalle nuove norme e in particolare dall’introduzione della fatturazione elettronica”. Le proteste però sono giunte anche dagli stessi commercialisti che hanno riferito numerose segnalazioni da parte degli utenti in questi primi giorni di gennaio, ovvero dall’esordio della fatturazione elettronica. “Ci risultano segnalazioni di utenti che, collegandosi al portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, visualizzano il messaggio “Il sistema non è al momento disponibile, ci scusiamo per l’inconveniente e si prega di riprovare più tardi”, ha precisato il presidente dell’Associazione dei commercialisti, Marco Cuchel. A smentire di contro le annunciate anomalie è stata la stessa Agenzia delle Entrate che ha fatto sapere di non essere stati riscontrati problemi sul server del sito.

FATTURA ELETTRONICA: ENTRATE “MARGINE ERRORE BASSO”

In merito alle prime proteste giunte in seguito all’introduzione della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha assicurato un costante monitoraggiofattura ma ha anche fatto sapere un minimo margine di errore su queste fatture pari al 6%. Si tratta di un margine comunque basso e che secondo l’Agenzia si sarebbe registrato anche nel precedente metodo di fatturazione cartacea. Basti pensare che, ad esempio, nei primi tempi di applicazione della fattura nella Pa i margini di errore erano del 30%. Nonostante questo, le segnalazioni di anomalie, confusione e malfunzionamenti proseguono anche se nei giorni scorsi i commercianti avevano inizialmente dato un loro primo giudizio positivo rispetto alla novità. A far emergere qualche difficoltà, come spiega La Stampa, anche le piccole imprese. Il direttore di Confindustria Imperia, Paolo Della Pietra in merito all’introduzione della fatturazione elettronica ha infatti commentato: “L’innovazione digitale non si risolve con un nuovo software e nel tempo di un click”. E così per venire incontro ai piccoli imprenditori sono stati organizzati corsi cercando di guidarli nei vari passaggi nonostante le spese e le complicazioni che ciò inevitabilmente comporta.

