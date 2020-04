Edin Dzeko di nuovo papà/ Foto, la moglie Amra è incinta: “A settembre una bambina!”

Il capitano della Roma Edin Dzeko diventerà papà per la terza volta. Il bomber sta per compiere la sua tripletta più bella con l’arrivo del terzo bebè. Il calciatore è infatti già papà di una bambina (Una, di 4 anni) e un maschietto (Dani, 2 anni). A dare la bellissima notizia è stata Amra Silajdžić-Džeko, moglie del calciatore, che ha postato uno scatto di tutta la famiglia, compresa la 16enne Sofia che ha avuto da un precedente matrimonio. La modella ha inoltre condiviso con i tanti follower un’immagine dell’ecografia, in cui si distingue il profilo del bebè in arrivo che, come lei stessa annuncia, sarà una femminuccia. Grandissimo l’entusiasmo dei fan della modella e dei sostenitori del noto calciatore, bomber della Roma, che si sono riversati sui social per fare le dovute congratulazioni.

Edin Dzeko diventerà papà per la terza volta: l’annuncio della moglie Amra

“La nostra famiglia si sta allargando!” ha d’altronde annunciato Amra, moglie di Dzeko, su Instagram. Poi ha continuato: “A settembre arriverà un’altra femminuccia però non vi preoccupate uomini della casa. Anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più”, ha scritto ancora la donna. D’altronde Edin e Amra sono una coppia solida e innamoratissima. I due stanno insieme dal 2011, e tre anni dopo sono diventati marito e moglie. La modella bosniaca molto nota in patria ha inoltre alle spalle un matrimonio con l’imprenditore serbo Vladimir Vićentijević, dal quale ha avuto una figlia, Sofia. Amra e Edin vivono a Roma assieme ai loro figli da quando il calciatore è entrato a far parte del team giallorosso.





