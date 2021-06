Edinson Cavani papà per la quarta volta/ Nato Silvestre da Jocelyn Burgardt

Quarto figlio per Edinson Cavani che, con un dolce post pubblciato sulla sua pagina Instagram, ha annunciato la nascita del piccolo Silvestre, frutto del suo amore dalla compagna Jocelyn Burgardt. “Oggi è uno di quei giorni speciali che Dio ci regala, felici dell’arrivo del nostro piccolo “Silvestre”… mi congratulo con te per il coraggio da leone“, ha scritto il calciatore pubblicando una foto scattata pochi istanti dopo il parto in cui sorride felice accanto alla compagna Jocelyn e al loro piccolo Silvestre. Per la coppia si tratta del secondo figlio. Nel 2019, infatti, Jocelyn ha reso padre il campione per la terza volta con la nascita della piccola India con cui, spesso, Cavani si mostra sui social condividendo i momenti di relax che trascorre con la sua famiglia. Tanti i messaggi di auguri ricevuti da Cavani tra cui anche quello del Manchester United. “Tanta gioia per Edi e la sua famiglia”.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021/ Sinner Ymer (6-1) streaming: Musetti vince il derby!

Edinson Cavani, la fine del matrimonio con Maria Soledad e l’amore con Jocelyn

Oltre a India e Silvestre, nati dalla storia d’amore con la compagna Jocelyn Burgardt, Edinson Cavani è anche papà di Bautista, nato nel 2011 e di Lucas, nato nel 2013. Entrambi sono frutto dell’amore con Maria Soledad con cui il è finito proprio nel 2013 e, successivamente, il calciatore si è legato a Jocelyn che lo ha reso padre prima di India ed oggi di Silvestre. L’attuale compagna di Cavani è uruguagliana come lui ed è una ballerina e modella. La coppia si è conosciuta ad un matrimonio dove lei si esibiva mentre lui era tra gli invitati. Un incontro che ha dato vita alla nascita di un grande amore coronato dalla nascita di due bambini.

Diretta giro del Delfinato 2021/ Video streaming Rai: Haller e Valgren accelerano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

LEGGI ANCHE:

SEID VISIN, MORTO SUICIDA L'EX MILAN/ Scriveva: “Su di me gli sguardi schifati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA