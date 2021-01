Edoardo e Lucia, figli Giulio Scarpati/ “Quando mi chiesero la mano di mia figlia…”

Giulio Scarpati e la moglie Nora Venturini hanno avuto due figli: Edoardo, nato il 27 maggio 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994. Lo scorso maggio, Giulio Scarpati è stato ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di “Da noi a ruota libera”. Durante l’intervista ha raccontato un simpatico aneddoto su “Un medico in famiglia” che riguardava anche la figlia Lucia: “Una volta mi è arrivato ho trovato un messaggio nella segreteria telefonica con il quale mi è stata chiesta la mano di Margot Sikabonyi, come se fossi realmente io suo padre…”. L’attrice Margot Sikabonyi interpretava nella fiction Maria Martini, figlia di Lele. “Quando ho ricevuto quel messaggio, mia figlia, quella vera, aveva solo due anni!” ha precisato, spiegando di non aver capito subito che la figlia della quale parlava l’autore del messaggio era quella della finzione televisiva.

Edoardo e Lucia Scarpati: i figli di Lele di “Un medico in famiglia”

Nello studio di “Da noi a ruota libera”, Giulio Scarpati ha detto a Francesca Fialdini:“Per creare una famiglia come quella della di Un medico in famiglia, bisogna lavorare molto tempo, i rapporti non si creano in automatico” . L’attore è da sempre molto riservato sulla sua famiglia e sui suoi figli si sa davvero poco. In una vecchia intervista a ilblogiuominiedonne ha detto: “Parlo poco della mia vita privata. Sinceramente non so che padre sono: il mestiere di genitore è molto difficile. Bisogna non caricare i figli delle nostre ansie, si rischia di creargli sfiducia nel futuro… In questo momento storico viviamo questa problematica in maniera molto pressante, c’è grande difficoltà a tenere separati i ruoli, ad educare in maniera corretta”.



