Edoardo Morabito, ex compagno Donatella Finocchiaro/ Uniti dalla figlia Nina

Edoardo Morabito, ex compagno Donatella Finocchiaro

Dopo il matrimonio con l’attore Bruno Torrisi, Donatella Finocchiaro si è legata al regista e montatore Edoardo Morabito, classe 1979. Nel 2014 è nata Nina, unica figlia della coppia. Qualche anno fa l’attrice siciliana, sulle pagine del Corriere della Sera ha parlato della sua lunga relazione, “tra alti e bassi”, con Morabito: “La soluzione, come Frida Kahlo e Diego Rivera, sarebbe vivere in case separate e vedersi solo per l’amore e per il vino. Noi, per fortuna, per motivi di lavoro, stiamo lontani a lungo. In questo, siamo agevolati. Ma non è questione di spirito d’indipendenza, è proprio il concetto di coppia che è fallimentare”. Ad aprile 2019, però, l’attrice e il regista si sono lasciati: “Il rapporto scricchiolava anche prima, ma ho aspettato che Nina fosse un po’ più grande. Comunque meglio una mamma single e allegra che una costretta a sopportare il marito, come ha fatto mia madre”, ha rivelato a Vanity Fair. Edoardo Morabito, nel 2013, ha vinto il premio come Miglior Film al 31 TFF, sezione Italiana.doc, con il documentario “I fantasmi di San Berillo”. Con il progetto documentario “The Outpost” ha conquistato una menzione speciale al Solinas nel 2017. Dal 2014 è docente presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, sede di Palermo.

CHIARA STURDÀ, FIDANZATA DI ERMAL META/ "Innamoratissimi" ma riservati...

LEGGI ANCHE:

BRUNO TORRISI, EX MARITO DONATELLA FINOCCHIARO/ "L'addio? Mai stata meglio"Ermal Meta, un padre violento e assente/ "È uscito dalla mia vita nel 1990"

© RIPRODUZIONE RISERVATA