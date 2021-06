Edoardo Rixi/ “Conte è osannato, ma suo governo era inefficiente contro la pandemia”

La situazione di alta tensione all’interno del Movimento 5 Stelle preoccupa il governo. La rottura tra Conte e Grillo potrebbe infatti causare una scissione nel M5s, ma Edoardo Rixi si è detto fiducioso sulla tenuta dell’esecutivo: «Io non auspico nulla, auspico che il governo vada avanti e faccia le riforme: il Paese ha bisogno di fatti e non di parole».

Intervenuto a L’aria che tira, l’esponente della Lega si è soffermato così su Conte: «Tutti stanno osannando Conte ma se il governo Conte II fosse stato valido ed efficiente per affrontare la pandemia, non sarebbe mai arrivato Draghi e non ci troveremmo al governo: sarebbe andato avanti un governo che ci vedeva all’opposizione».

EDOARDO RIXI STRONCA IL CONTE II

Edoardo Rixi ha poi aggiunto sul governo giallorosso: «Era un governo che non dialogava con le opposizione, che faceva muro contro muro, che si occupava di banchi a rotelle anziché di vaccini, che voleva fare delle primule anziché creare delle strutture: un governo assolutamente inadeguato per affrontare dei problemi. Tant’è vero che è intervenuto Mattarella e si è deciso di mettere su un governo di unità nazionale o qualcosa di simile». Edoardo Rixi ha rimarcato sul caos grillino: «Credo che il M5s, che conosco molto bene, che aveva ideato Grillo con Casaleggio mal si addice a un Movimento disegnato da Conte, con penetrazioni molto forti nella burocrazia romana. Prima o poi queste contraddizioni sarebbero venute fuori, oggi le due anime del governo si stanno assolutamente affrontando. Non so cosa succederà, io mi auguro che il governo vada avanti e che si riescano a fare le cose».

