Edoardo Valenti, Gaetano Bruno nel cast di Doc 2/ Il chirurgo e la figlia di Fanti

Gaetano Bruno è Edoardo Valenti in “Doc 2”

Tante le new entry nella seconda stagione di “Doc – nelle tue mani”, la fortuna serie con Luca Argentero, al via su Rai 1. Tra i nuovi protagonisti troviamo il chirurgo Edoardo Valenti, interpretato da Gaetano Bruno. Edoardo si è formato sotta la guida di Fabrizia Martelli (Pia Lanciotti), la madre di Alba: per l’algida dottoressa nella medicina non c’è spazio per i sentimenti. Per Valenti, chirurgo dal grande senso pratico, ogni operazione è un mix unico e inebriante di adrenalina e precisione millimetrica. Ma l’arrivo del Covid ha cambiato tutto. Edoardo dovrà curare le sue ferite e ritrovare il distacco necessario per effettuare le operazioni più complicate: un chirurgo non salva vite, ma aggiusta corpi. Carolina (interpretata da Beatrice Grannò), figlia di Andrea Fanti, rimarrà molto affascinata dai metodi di Edoardo.

Massimo Rigo è Umberto Caruso in "Doc 2"/ Ostacolerà Andrea Fanti e...

Gaetano Bruno, chi è e la carriera

L’attore Gaetano Bruno interpreta il chirurgo Edoardo Valenti nella seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. Al cinema ha esordito con il regista Paolo Sorrentino nel film “Le conseguenze dell’amore”. Nel 2009 ha recitato in “Baarìa” di Giuseppe Tornatore, “Lo spazio bianco” di Francesca Comencini e “La doppia ora” di Giuseppe Capotondi. Nel 2014 ha preso parte alla serie “Il sistema”, diretta da Carmine Elia che nel 2016 gli ha affidato il ruolo di coprotagonista Diego Paoletto nella serie “La porta rossa”, con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Ha recitato nei film “La mafia uccide solo d’estate”, “Indivisibili” e “L’ora legale”. Nel 2019 è stato annunciato nel cast della quarta stagione della serie tv “Fargo” nel 2021 ha presto parte al film “House of Gucci” di Ridley Scott.

LEGGI ANCHE:

Marco Rossetti è Damiano Cesconi in "Doc 2 Nelle tue mani"/ La vicinanza con Giulia…Giusy Buscemi è Lucia Ferrari in Doc 2/ Sedurrà Andrea Fanti? Secondo le anticipazioni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA