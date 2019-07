EDUCAZIONE FINANZIARIA / Crif lancia il corso multimediale “Faccio Tesoro”

Crif, societa’ specializzata in servizi di informazione e soluzioni a supporto della gestione del credito, lancia “Faccio Tesoro”, progetto di educazione finanziaria dedicato alle famiglie, con l’obiettivo di ‘fornire un set informativo concreto e facilmente fruibile, utile a creare una maggiore consapevolezza sui temi del credito e della gestione delle proprie finanze’. Nel dettaglio, spiega una nota, Crif ‘ha puntato su un format multimediale che ha messo al primo posto la semplicita’ e la facilita’ di accesso’. Sono state quindi realizzate ‘6 sit-com finalizzate a favorire l’identificazione di alcune fase della vita che caratterizzano le famiglie (la nascita di un figlio, l’ingresso nel mondo del lavoro, l’acquisto della casa o di un bene importante come l’auto, la gestione delle finanze familiari) abbinate a 25 video di approfondimento (con la collaborazione dei giornalisti Massimo Esposti e Paolo Zucca) dedicati ai temi di maggiore interesse nella popolazione, alla identificazione delle buone prassi e al suggerimento di consigli’. ‘Fare un significativo passo in avanti sul fronte delle competenze finanziarie degli italiani deve rappresentare un obiettivo concreto e urgente – ha notato Enrico Lodi, direttore generale di Crif – Per questo, preferisco pensare a Faccio Tesoro come a un percorso piu’ che a un progetto, destinato nel tempo ad ampliare progressivamente il ventaglio dei temi di approfondimento, con l’obiettivo di contribuire a orientare le scelte dei cittadini, rendendoli sempre piu’ consapevoli in merito alle conseguenze delle loro decisioni in ambito finanziario’.