Eduscopio 2019-20, classifica migliori scuole Italia/ Licei top Milano, Roma e Torino

Come ogni anno all’inizio di novembre la Fondazione Agnelli stila sul proprio portale Eduscopio la classifica delle migliori scuole superiori d’Italia, divisa città per città con tutti i relativi criteri che incrociati portano al migliore istituto ricercato o per un’ottima preparazione all’Università o per un miglior avviamento al mondo del lavoro. Ce n’è per tutti i gusti anche nell’Eduscopio 2019-2020 pubblicato in nottata sul portale della Fondazione Agnelli: dai licei agli scientifici, passando per tecnici, professionali, sportivi e via dicendo, uno squarcio dell’Italia che merita in tandem tra scuole statali e paritarie, entrambe che svolgono servizio pubblico come evidenzia perfettamente l’edizione dell’Eduscopio di quest’anno. Il sito ‘guida’ l’utente forte di analisi condotte su una banca dati enorme di 1 milione 255mila diplomati italiani negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, con oltre 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Una scelta vasta per le famiglie con figli in terza media che si affacciano sul mondo delle Superiori per il prossimo anno: qui sul portale si trovano tutte le info necessarie che guidano verso una scelta – che premi il percorso verso l’università – o l’altra – verso un avviamento al mondo del lavoro – con le distinzioni città per città da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Firenze, Bologna e tutte le altre.

CLASSIFICA MIGLIORI SCUOLE A MILANO, ROMA E TORINO

Entrando nelle pieghe della classifica Eduscopio 2019-2020 si scopre ad esempio che al nord prevalgono nell’eccellenza e nel merito diverse scuole paritarie, mentre le statali primeggiano ancora al centro-sud Italia. Per il Liceo Classico a Milano città, primeggia l’Alexis Carrel (paritaria) su Berchet e San Raffaele (paritaria), mentre per quanto riguarda lo Scientifico vince il Volta davanti al Leonardo da Vinci e al Vittorio Veneto. Se si allarga all’hinterland, allora nel Classico salta in testa il Marie Curie di Meda, mentre a livello scientifico il Volta si conferma al top davanti al Tosi di Busto Arsizio. Scendendo verso Roma, la migliore scuola per il Classico risulta il Tasso, davanti al Visconti e al Vivona; per lo Scientifico premiate il Righi, il Virgilio e il Cavour. A Torino la situazione vede primeggiare le statali per il Classico – Cavour, Alfieri e D’Azeglio – mentre per lo Scientifico dietro al Ferraris si classifica secondo i diversi criteri della Fondazione Agnelli il Valsalice (paritaria) e il Marro. Per quanto riguarda tutti gli altri istituti e in tutte le altre città rimandiamo al link qui sotto, facendo attenzione solo a scegliere all’inizio i due percorsi “indirizzati” a seconda delle esigenze della singola famiglia.





