Eduscopio 2021, classifica migliori scuole superiori/ Da Milano a Roma, in testa…

Come ogni anno le scuole italiane si ritrovano a tirare le somme per scoprire quale superiore è migliore delle altre. Per incoronare il miglior istituto è stata stilata la classifica Eudoscopio della Fondazione Agnelli, che nel 2021 come negli anni precedenti, permette alle famiglie di confrontare le performance delle scuole del loro territorio. I criteri adottati per valutare le scuole sono sempre gli stessi: il livello di preparazione dei diplomati in base ai loro risultati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti) nel caso dei licei, quelli sul mercato del lavoro per gli istituti tecnici e i professionali (numero di diplomati occupati e coerenza fra studi e lavoro), ma anche la percentuale di studenti diplomati senza essere mai stati bocciati.

Fattori, "Differenziare studenti vaccinati e non? Pericoloso"/ "Governo riveda norma"

Partendo da Roma, l’istituto Ennio Quirino Visconti è stato eletto il miglior liceo classico della Capitale, seguito dal Torquato Tasso e dal Vittorio Emanuele II. Per gli scientifici si conferma l’istituto Augusto Righi, mentre il Giovanni Battista Morgagni scavalca il Camillo Cavour e si portano rispettivamente al secondo e al terzo posto. Per i licei di scienze umane al primo l’istituto Giordano Bruno. Il miglior linguistico della capitale è l’istituto Edoardo Amaldi. In cima alla classifica degli Istituti Tecnici Economici c’è il Giovanni XXIII.

DISTURBI ALIMENTARI/ Nei ragazzi +30%, il Covid ha portato solitudine e paura del futuro

Eduscopio 2021, la classifica nelle grandi città

Andando ad analizzare la classifica Eduscopio delle grandi città italiane c’è il trend comune di un ritorno della supremazia pubblica sul privato. A Milano il Sacro Cuore si conferma come miglior liceo classico, mentre in seconda posizione c’è il Berchet e la terza va al Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo. Il Leonardo da Vinci si conferma anche per il 2021 in cima alle classifiche dei migliori licei scientifici, col Volta e il Vittorio Veneto che completano il podio. Per i licei scienze umane la classifica è guidata ancora una volta dal Virgilio. Per i linguistici il civico Manzoni si conferma sul podio, seguito da Maria Consolatrice e Virgilio. A Torino il Camillo Benso di Cavour si conferma miglior classico, seguito dal Vittorio Alfieri e dal Massimo D’Azeglio. Per gli scientifici al primo posto l’istituto Galileo Ferraris seguito dal Carlo Cattaneo e dal Gobetti. Tra gli Scientifici Scienze applicate al svetta l’istituto Carlo Cattaneo seguito dal Majorana-Marro e dal Juvarra. Al vertice della classifica dei licei Scienze umane il Domenico Berti. Il miglior liceo Linguistico è il Curie-Vittorini. Per gli istituti Tecnici economici primo il Gobetti Marchesini Casale Arduino.

SCUOLA/ Quel no allo scritto di Italiano di maturandi immaturi e sgrammaticati

A Napoli, secondo la classifica Eduscopio 2021, per i classici vince lo Jacopo Sannazaro davanti al Vittorio Emanuele II e all’Umberto I. Per i licei scientifici, invece, primo il Convitto Vittorio Emanuele II, poi il Giuseppe Marcalli e il Leon Battista Alberti. Per le scienze umane vince il Giordano Bruno. Per il liceo linguistico, invece, vittoria per il Carlo Urbani. A Palermo lo storico liceo classico Umberto I si riprende il primato. Sul fronte dei licei scientifici, permane in testa il Cannizzaro, e recuperano il Ranchibile Don Bosco e l’Einstein, al secondo e al terzo posto. Per i licei di scienze umane, il Danilo Dolci soffia la prima piazza al Regina Margherita. Invariati i licei linguistici: nell’ordine di podio, il Danilo Dolci, il De Cosmi e il Cassarà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA