Egitto e Arabia Saudita, accordo tra le Banche Centrali/ Scambio di valuta tra Dirham e Sterlina

La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti e la Banca Centrale dell’Egitto (CBE) hanno stipulato un accordo bilaterale di scambio di valuta tra il Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) e la Sterlina egiziana (EGP). L’accordo è stato firmato da Khaled Mohamed Balama, governatore della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, e Hassan Abdalla, governatore della Banca Centrale d’Egitto. Questo consente lo scambio di valute locali tra le due banche centrali con una dimensione nominale fino a 5 miliardi di AED e 42 miliardi di EGP (1,4 miliardi di dollari).

Khaled Mohamed Balama, dopo il patto con l’Egitto, ha dichiarato: “L’accordo bilaterale di scambio di valuta tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto riflette la forte relazione tra i due Paesi e costituisce un’opportunità per promuovere la cooperazione e sviluppare i nostri rispettivi mercati economici e finanziari. In linea con gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti e della leadership dell’Egitto per collaborare in modo più ampio in più aree, il CBUAE desidera approfondire la sua cooperazione con il CBE per raggiungere interessi comuni, avere un impatto positivo sul commercio, sugli investimenti e sui settori finanziari e migliorare la stabilità finanziaria”.

Accordo tra Egitto e Arabia Saudita

Hassan Abdalla, governatore della CBE, Banca Centrale d’Egitto, ha espresso soddisfazione per l’accordo concluso con l’Arabia Saudita in merito allo scambio di valuta tra il Dirham degli Emirati e la Sterlina egiziana: “A sostegno delle continue solide relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto, la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti e la Banca Centrale dell’Egitto hanno stipulato un accordo bilaterale di scambio di valuta, che sono fiducioso rafforzerà cooperazione tra i due settori finanziari nelle rispettive valute”.

La sterlina egiziana ha perso più del 50% del suo valore rispetto al dollaro negli ultimi 18 mesi e il Paese soffre di una carenza di valuta estera. Lo scorso mese, il tasso di inflazione annuale dell’Egitto si è attestato al 39,7%, più del doppio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando aveva registrato il 15,3%. Accordi come quello concluso con l’Arabia Saudita vengono stretti quando le Nazioni cercano di sostenere le banche centrali e nazionali fornendo loro liquidità extra sotto forma di valuta estera. “Sembra ancora una volta che gli Emirati Arabi Uniti stiano fornendo all’Egitto sostegno finanziario”, ha dichiarato all’Associated Press James Swanston, un economista specializzato in Medio Oriente e Nord Africa. “La banca centrale egiziana ha bisogno di più mezzi per sostenere la sua valuta”.













