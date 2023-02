“Egoista” testo completo canzone Shari Sanremo 2023/ Sogni e amori senza barriere

Shari, è al suo esordio a Sanremo 2023, con un brano firmato, tra gli altri, anche dal rapper Salmo, con il quale duetterà. La cantante ha uno stile vocale molto raffinato da “black music” che inserisce in un contesto musicale che spazia dal pop al soul.

In questa edizione 2023 è in gara con la canzone intitolata “Egoista” (qui sotto il testo completo), ed un testo nel quale si intrecciano i ricordi di un amore forse finito e ormai distante, con desideri passionali e pensieri sognanti di libertà.

"Egoista" testo completo e significato della canzone di Shari a Sanremo 2023

Analizziamo il testo completo della canzone Egoista: come dichiarato dalla stessa artista Shari, è un pezzo che parla di un risveglio. Il testo parla infatti dei pensieri che si creano in una solitudine, dopo una storia finita, che sfociano in un vuoto egoismo di protezione. L’atmosfera sognante regala attimi di passionalità, di desideri sensuali “sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima, ti sembra normale guardarmi così, che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans”.

La cantante ha chiaramente affermato che il messaggio che vuole trasmettere al pubblico è di guardare al di là dei generi nel vivere l’amore. Egoista è infatti una canzone che parla di una relazione tra due donne: “vorrei una ragazza normale, che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore”.

Testo completo di "Egoista" di Shari a Sanremo 2023: sogni d'amore senza barriere

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Shari per Sanremo 2023 "Egoista": amori senza barriere

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse

Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Forse vorrei

Solo qualcuno d’amare

Per poi fargli del male

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Ti sembra normale guardarmi così

Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans

E il weekend passato l’ho passato in prima fila

Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti

Cerco di distrarmi

Ma mi perdo il film

Siamo distanti

Voci sognanti

Diventano addì

Ho bisogno di qualcuno

Per sollevarmi se mi chiudo

Non mi servisse più il tuo aiuto

Ti avrei mandato già a fanculo

Odio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te)

Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

