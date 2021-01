Einsatzgruppen, chi sono?/ Le squadre della morte di Adolf Hitler

Su Rai 3 diventeranno protagonisti le Einsatzgruppen durante il programma La Grande Storia Doc su Rai 3 stasera, ma chi sono? Paolo Mieli ci porterà dentro alle squadre della morte di Adolf Hitler per raccontarci un passato di dolore in grado di gettare tenebre sul mondo. Il nome si traduce letteralmente con “unità operative”, queste rappresentavano i reparti tedeschi speciali composto direttamente dalle SS, dalla polizia e anche dalla Wehrmacht. A comandarle era Reinhard Heydrich che prevalentemente agì in Polonia, Ungheria e Unione Sovietica. Svolsero un ruolo da protagoniste nel dramma dell’Olocausto.

Einsantzgruppen, chi sono? I terribili metodi di uccisione

Le Einsatzgruppen furono protagoniste di assurde atrocità all’interno della Seconda Guerra Mondiale. Erano noti i loro terribili metodi di uccisione con fucilazioni di massa o camere a gas mobili. Tra le loro stragi ricordiamo il Massacro di Babij Jar in Ucraina, Ponary in Lituania, Bronna Gora in Biellorussia e Liepaja in Lettonia tra le altre. Ovviamente anche questo reparto doveva rispondere di quello che faceva direttamente ad Adolf Hitler. La Grande Storia Doc ripercorrerà quanto commesso in alcuni degli anni più tragici della storia dell’umanità.



